Ici tout commence du 8 février 2023 : Salomé et Gaëtan s'embrassent ! (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 596 d'Ici tout commence ce 8 février, Salomé affronte Gaëtan se sentant trahie, mais ne le repousse pas quand il l'embrasse. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 596 d'Ici tout commence du 8 février 2023, Charlène est prête à tout pour évincer Salomé de sa brigade. Elle convainc Louis de saboter les plats de son adversaire afin de la faire virer. Salomé surprend leur conversation et comprend que quelque chose se trame. Le lendemain, lors de la pause, elle dissimule son téléphone pour filmer un éventuel méfait. Plus tard, lors de la dégustation, le bouillon de Salomé est beaucoup trop salé. Alors que Charlène s'énerve, son ennemi l'accuse de tricherie et va montrer la vidéo à son père. Teyssier était déjà au courant des agissements de sa fille, mais il révèle à Salomé que de son côté, elle ne doit son succès qu'à Gaëtan, qui a lui-même été aidé... Par Emmanuel ! Ce dernier confronte sa fille qui nie. Son père la prévient : si elle s'obstine, il la lâchera une bonne fois pour toutes. De retour à la coloc, Salomé demande des comptes à Gaétan et celui-ci lui avoue la vérité. Salomé se sent minable, mais son ami la rassure, avant de l'embrasser. Elle lui rend son baiser.

Toujours à l'Institut, Souleymane est de plus en plus épanoui dans son rôle de maraîcher intervenant et il annonce à Antoine qu'il souhaite devenir professeur à plein temps. Son père est enchanté et le soutient dans sa démarche, persuadé qu'il fera un excellent enseignant et qu'il n'aura aucun mal à convaincre Clotilde et Rose. Dans cet épisode d'ITC, les deux femmes refusent pourtant, malgré les qualités de Souleymane. Selon elles, il manque d'expérience et est trop jeune puisqu'il a le même âge que les étudiants. Antoine est déçu que sa compagne refuse de lui laisser sa chance, d'autant plus qu'elle non plus n'avait pas d'expérience lorsqu'elle est arrivée dans l'établissement.

Enfin, dans l'épisode 596 d'Ici tout commence diffusé le 8 février 2023 sur TF1, Billie et Tom viennent de passer une tendre nuit. Samia sent immédiatement que son amie est plus joyeuse que d'habitude et en conclut rapidement qu'elle a couché avec un garçon. Billie nie, mais sa camarade retrouve un préservatif au pied de son lit et craint qu'elle ne soit retournée avec Lucas. Elle demande donc de l'aide à Tom pour démasquer l'amant secret. Tom profite de la visite de Solal pour lui faire porter le chapeau. Plus tard, Billie et Tom se retrouvent et ce dernier lui raconte la scène. La jeune femme le remercie, ils n'ont pas besoin de parler de cette nuit autour d'eux, même si clairement, ils se plaisent beaucoup.