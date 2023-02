Ici tout commence du 9 février 2023 : Thomas a trahi Salomé (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 597 d'Ici tout commence du jeudi 9 février 2023, Louis et Gaëtan découvrent que Charlène a tout manigancé pour faire éliminer sa concurrente. Résumé en avance et spoilers.

Dans le prochain épisode d'Ici tout commence du jeudi 9 février, Salomé se confie à Thomas : Charlène a demandé à Louis de saboter sa préparation avant de l'accuser pour qu'elle se fasse renvoyer. Pour lui remonter le moral, Thomas lui propose de racheter Le Diapason, un restaurant au centre-ville de Nîmes où elle aurait carte blanche pour le concept et lui s'occuperait de la partie logistique et financière. Elle veut réfléchir et Anaïs lui conseille aussi de régler d'abord ses histoires avec Gaëtan qui l'a embrassé la veille. Dans un couloir, elle lui explique qu'elle est amoureuse de Thomas et qu'elle préfère garder ses distances. C'est la douche froide. De son côté, Louis comprend que Salomé n'a jamais volé les recettes de Charlène. La jeune femme, fière de la dernière dégustation à l'atelier, se laisse inviter par Livio, toujours amoureux, à boire un verre pour fêter son succès. Témoin de la scène, Louis reproche son double jeu à Charlène qui, en partant, oublie son téléphone sur la table. Louis y découvre un SMS donnant rendez-vous à Charlène en étant discrète. Louis va voir Gaëtan pour lui parler du texto. Ce dernier s'y rend et Thomas arrive…

Ailleurs à l'Institut, Samia est persuadée que Billie a couché avec Solal et la principale intéressée ne dément pas. Samia s'empresse de tout raconter à Tom. Dans l'épisode du jeudi 9 février d'Ici tout commence, Vic surprend la conversation et promet de ne rien dire. Les deux amies trouvent dommage que Billie n'est envie que d'une relation sexuelle avec Solal qu'elles trouvent charmant. Elles décident de lui donner un coup de pouce. De son côté, Tom est inquiet. Vic met son plan à exécution, propose à Billie, Solal et Tom d'aller boire un verre et se débrouille pour laisser seuls Billie et Solal. Tom rejoint Billie dans sa chambre ensuite et la jeune femme lui dit qu'elle pourrait envisager de se mettre en couple. Tom fait alors sa déclaration et Billie lui demande de l'embrasser.

Enfin, dans l'épisode d'ITC diffusé jeudi 9 février, en cuisine, Lionel sollicite ses camarades pour avoir un avis sur les canelés qu'il compte mettre à sa carte. Trop basique, pensent Mehdi et Zacharie. A ses étudiants, ce dernier demande la réalisation en binôme d'un Montansier. Hortense se met avec Lionel, plus préoccupé par son dessert. Il se fait recadrer par Zacharie qui rappelle à l'ordre tous ses étudiants après la dégustation. Ils doivent recommencer le Montansier qu'il viendra goûter demain matin tôt.