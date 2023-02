Résumé de Demain nous appartient épisode 1359 du 9 février 2023

Dans l'épisode 1359 de Demain nous appartient du jeudi 9 février 2023, Patrick révèle que le père de François est en vie. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1359 de DNA du jeudi 9 février, Patrick prétend ne pas se souvenir de Mélanie, mais les enquêteurs savent qu'il ment et décident de le suivre. Il ne tarde pas à la rejoindre à sa planque. Il s'avère que Mélanie a agi seule contre Muriel, ce n'était pas prévu et, pour Patrick, elle est allée trop loin. Il lui donne des billets pour sa fuite, mais Nordine et Aurore interviennent. Mélanie est arrêtée, il ne reste plus qu'à prouver qu'elle s'est faite manipulée, mais elle nie. Par la suite, Martin annonce à Patrick que Muriel est morte. Il fond en larmes tandis que le commandant le pousse à parler et que François assiste à la scène derrière la vitre sans tain. Patrick fait alors une révélation : Alain Lehaut est toujours vivant, et il sait où il se trouve.

Ailleurs à Sète, Bart s'entête toujours à vouloir oublier Adèle malgré les conseils de son entourage. Pour Mona, c'est une erreur d'abandonner seulement par peur. Roxane se montre plus persuasive et compréhensive : voir Adèle ne veut pas dire remplacer Louise. Il doit s'autoriser à aller de l'avant. D'ailleurs, cette rencontre n'est sûrement pas un hasard, Roxane est certaine que c'est Louise qui a envoyé Adèle à Bart. Dans l'épisode de DNA du jeudi 9 février, Bart se rend au cimetière et a une vision de Louise. Elle lui dit qu'Adèle lui fait du bien et lui demande de vivre. Comme un signe, une coccinelle apparaît sur les roses qu'il a laissées sur la tombe. Bart se décidera-t-il à revoir Adèle ?

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le 9 février sur TF1, Sylvain se prépare à aller pêcher avec Alex, mais Christelle le surprotège. Elle a peur qu'il attrape froid ou se fasse mal. Cette sortie fait du bien à Sylvain qui a la bonne surprise de retrouver Tristan en train de pêcher à l'étang. Il est revenu pour lui faire la surprise. Les trois compères passent un bon moment, mais rentrent bredouilles. Il était prévu que Christelle cuisinerait leurs poissons. Ils ramènent donc des daurades du poissonnier dans l'espoir qu'elle n'y voie que feu, mais c'est peine perdue, Christelle n'est pas dupe. Elle se fait d'ailleurs un plaisir de taquiner Sylvain.