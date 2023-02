Ici tout commence du 10 février 2023 : Gaëtan prend des risques (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 598 d'Ici tout commence ce vendredi 10 février, Gaëtan trouve la preuve de la trahison de Thomas en entrant chez lui par effraction. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 598 d'Ici tout commence du 10 février, Gaëtan raconte à Salomé qu'il a vu Thomas rejoindre Charlène. C'est pour lui la preuve qu'il a trahi Salomé. Mais celle-ci ne veut pas le croire et préfère se fier à la version de son compagnon : il dit avoir vu Charlène pour lui demander d'arrêter de s'en prendre à elle. Salomé décide de tourner le dos à Gaëtan qui demande alors à Anaïs de l'aider à prouver la trahison de Thomas. Contre son avis, il s'introduit par effraction chez le professeur et trouve dans sa tablette des photos du livre de recettes de Salomé ! Mais le couple rentre à la maison. Gaëtan se cache et évite in extremis de se faire surprendre par Thomas et Salomé, qui profitent d'un moment intime chez eux.

En parallèle, dans l'épisode d'ITC du vendredi 10 février, l'ambiance est glaciale entre Rose et Souleymane qui accuse celle-ci de ne pas le penser capable d'enseigner. Rose s'explique, il a les connaissances, mais elle pense que c'est encore trop tôt pour lui, d'autant plus qu'il n'a pas de formation en pédagogie. Rose aurait aimé avoir le soutien d'Antoine, mais cette fois-ci, il est du côté de Souleymane et l'accuse même de faire passer le clan Armand avant tout le reste. Ce désaccord déteint d'ailleurs sur leur travail puisque sous prétexte d'un problème de budget, Antoine s'oppose à la venue d'un intervenant étranger à l'Institut, une idée à laquelle tenait Rose. Finalement, Souleymane vient apaiser les tensions avec sa belle-mère, il préfère oublier cette histoire. Mais les choses vont-elles s'arranger entre Rose et Antoine ?

Toujours à l'Institut, Landiras est content d'avoir mis ses élèves au travail. Maintenant, ils vont pouvoir repartir sur de bonnes bases en travaillant la poire Belle-Hélène. Mais au moment de la dégustation, Zacharie ne fait part d'aucune impression aux élèves de troisième année. Il convoque Teyssier qui constate que le dessert est un carnage ! Il se fera une joie de recadrer les élèves. Dans l'épisode d'Ici tout commence diffusé le vendredi 10 février sur TF1, Teyssier est clair, les élèves n'ont la tête qu'à leur projet personnel, mais sans diplôme, il n'y aura aucun projet. Et s'ils ne se mettent pas au travail, il n'y aura pas de diplôme. Il a donc décidé d'avancer la date de leur premier examen, et ceux qui n'auront pas la moyenne seront virés de l'institut !