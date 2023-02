Résumé de Demain nous appartient épisode 1360 du 10 février 2023

Dans l'épisode 1360 de Demain nous appartient du vendredi 10 février 2023, Nathan sort du Spoon en proie à un malaise et titube avant de s'effondrer. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1360 de Demain nous appartient du vendredi 10 février, Rayane et Jack se réconcilient et sont plus proches que jamais. Jusqu'au moment où Nathan gaffe, pensant qu'ils sont en couple. Rayane pète les plombs et agresse verbalement Nathan. Jack le défend, mais Lizzie est persuadée que Rayane est un sale type. Plus tard, Romy dîne avec Victor et se confie sur ses difficultés à communiquer avec son fils. La conversation tourne court quand Brunet se montre charmeur. Au même moment, Camille a trop bu au Spoon et fait fuir Dorian avant d'embrasser Adam contre son gré alors qu'il est avec Amel. Nathan assiste à la scène et sort précipitamment, se sentant mal. Il titube et s'effondre, comme s'il avait été drogué.

Toujours à Sète, Patrick Faure avoue tout : il a bel et bien voulu tuer Alain et un jour, il l'a agressé avec une pierre avant de le charger dans sa voiture, le croyant mort. Lehaut gémissait encore et finalement, Patrick l'a accompagné à l'hôpital de l'autre côté de la frontière espagnole. Le père de François s'en est sorti, mais est devenu amnésique et Patrick a profité de cette perte de mémoire pour s'en sortir. Il a pourtant continué à rendre visite à Alain jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'il aille bien. Dans cet épisode de DNA, Mélanie avoue avoir agi entièrement seule et que Patrick lui a même demandé d'arrêter. Si dorénavant, l'affaire semble résolue et que son père est toujours en vie, François refuse d'aller le voir, sachant qu'il ne le reconnaîtra pas.

Enfin, dans cet épisode 1360 de Demain nous appartient diffusé le 10 février 2023 sur TF1, Bart décide de revoir Adèle et va l'attendre à la sortie des beaux-arts pour lui offrir un café. Adèle accepte avant de réaliser que sa moto a disparu : il s'agit du deux-roues de Teddy, son ex décédé. Bart décide de demander de l'aide à ses deux meilleures amies et amène Adèle chez Roxane et Sara qui promettent de l'aider. Plus tard, Adèle demande des détails sur la conception du bébé, mais Bart ne lui avoue pas que c'est lui le père. Finalement, Adèle fait livrer un télescope au futur bébé des policières. Ce geste les touche même s'il est assez étrange.