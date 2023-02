Ici tout commence dès le 13 février 2023 : Salomé quitte l'Institut (spoilers)

Dans les épisodes d'Ici tout commence dès le 13 février 2023, Salomé fatiguée d'être prise pour une tricheuse et ayant un vrai projet professionnel, décide de quitter l'institut. Résumé en avance et spoilers.

Dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés à partir du 13 février sur TF1, Gaëtan trouve la preuve que Thomas est de mèche avec Charlène et qu'il a trahi sa compagne en envoyant ses recettes à sa rivale. Malheureusement, son amie ne le croit pas et le soupçonne d'être jaloux. Le jeune homme surprend le boulanger avec Charlène et n'hésite pas à le confronter. Il continue de nier, et quand Salomé lui demande aussi des comptes, il lui assure qu'il n'a fait que demander à Charlène de le laisser tranquille. Salomé, épuisée d'être prise pour une tricheuse, décide de quitter le Master pour se consacrer à son restaurant. Malgré son respect, Teyssier prend la nouvelle avec désinvolture alors que Louis et Thomas se félicitent d'avoir réussi à évincer l'étudiante. Salomé, va-t-elle comprendre qu'elle a été trahie de toute part et revenir sur sa décision ?

Toujours à l'Institut, les révisions vont bon train et les élèves se souviennent avec inquiétude du sort réservé aux élèves de l'année passée : beaucoup ont été renvoyés par Teyssier. Entre son travail au Double A et l'Institut, Jude a peur de manquer de temps et propose de réviser avec Hortense et Medhi. Cette semaine dans Ici tout commence, le protégé de Teyssier pourrait bientôt dépasser le maître et commence par faire bande à part, préférant réviser seul pour mettre toutes les chances de son côté. Quand il accepte enfin de rejoindre ses camarades, il se montre absolument tyrannique et concocte un planning de révision très intense. Ses efforts seront-ils payants ?

De son côté, Souleymane voit ses espoirs de devenir formateur s'envoler puisque Rose refuse obstinément d'offrir un poste permanent au jeune homme. La semaine dernière, elle avait déjà exprimé ses doutes face à l'âge et l'inexpérience du maraîcher et elle s'obstine, alors même que Souleymane a refusé le poste proposé par Meyer pour rester à l'Institut. Toujours cette semaine dans Ici tout commence, Antoine en fait une affaire personnelle et reproche à sa compagne de privilégier sa famille à l'intérêt général. Le couple, va-t-il réussir à survivre à cette nouvelle épreuve ? Et Souleymane va-t-il tenter de convaincre la chef Meyer de lui donner une nouvelle chance ?

Enfin, dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés cette semaine sur TF1, Lisandro et Anaïs tentent de sauver leur couple, mais l'agenda professionnel du professeur de salle pourrait bien se mettre en travers de leur chemin. Sa prestation au championnat de mixologie lui a valu une réputation internationale. L'organisateur du concours a organisé une tournée mondiale, mais son candidat américain ne peut pas s'y rendre. Teyssier envoie donc Lisandro qui doit partir sur-le-champ. Il prépare alors un repas de Saint Valentin en avance à Anaïs et lui annonce la nouvelle. Si l'heure n'est pas encore aux retrouvailles, elle est d'accord avec lui : il ne peut pas manquer une telle opportunité.