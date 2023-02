Ici tout commence du 15 février 2023 : Salomé cède à la tentation (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 601 d'Ici tout commence ce mercredi 15 février, Salomé et Gaëtan couchent ensemble. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 601 d'Ici tout commence du 15 février, tandis que Thomas est renvoyé de l'Institut, Rose décide d'exclure Charlène du master pendant un mois. De son côté, Salomé se réjouit de sa victoire avec Gaëtan, elle est persuadée que c'est lui qui a donné la preuve qu'elle n'avait pas triché… et il n'arrive pas à démentir. Pour le remercier, elle l'invite à prendre l'apéritif à la coloc avec elle. Par ailleurs, une autre bonne surprise attend Salomé : Fayet a décidé de financer une franchise à son nom. Elle ouvrira donc des restaurants dans toute la France ! Le soir venu, elle fête la bonne nouvelle avec Gaëtan qui lui avoue que ce n'est pas lui qui a transmis les mails à Latour et Fayet. Salomé le remercie d'avoir été honnête. Ils s'embrassent et font l'amour.

En parallèle, dans l'épisode d'ITC du mercredi 15 février, Lionel, Hortense, Eliott et Jude ont du mal à réviser avec Mehdi qu'ils ne trouvent pas très pédagogue et même plutôt tyrannique. De plus, Teyssier leur annonce un changement de dernière minute : finalement, l'épreuve ne portera pas sur la pâtisserie. C'est l'occasion pour eux de changer de coach. Ils votent et élisent Jude pour les aider à préparer l'examen. Mehdi est vexé qu'Hortense n'ait pas voté pour lui (elle a voté blanc). Finalement, Hortense arrive à l'amadouer afin qu'il arrête de faire la tête en lui demandant de l'aider avec ses préparations.

Toujours à l'Institut, Claire annonce aux élèves qu'à l'occasion du Festival du goût, plusieurs chefs prestigieux tels que Meyer, Teyssier, Armand et Cardone présenteront leur cuisine et que chacun d'entre eux choisira un élève comme second. Elle leur apprend également que les élèves de troisième année ne participeront pas car ils doivent se concentrer sur leurs examens. Dans l'épisode d'Ici tout commence diffusé le 15 février sur TF1, Ethan s'entraîne pour être choisi comme second par Teyssier, il n'a pas très envie de travailler avec sa mère qui a encore trop de pouvoir sur lui. Pour sa part, Axel aussi est très motivé pour seconder le chef Teyssier et propose à Jasmine de s'entraîner ensemble.