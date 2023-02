Résumé de Demain nous appartient épisode 1363 du 15 février 2023

Dans l'épisode 1363 de Demain nous appartient du mercredi 15 février 2023, Malgré ses explications, Rayane est suspecté de l'agression de Nathan. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1363 de DNA du mercredi 15 février, Rayane est interpelé et le cheveu trouvé près de Nathan fait de lui le suspect idéal, surtout que la police sait qu'il s'est emporté contre son camarade au lycée. Jack affirme à la police que le jeune homme était chez lui, mais au lieu d'aider son ami, il l'enfonce sans le vouloir. La police sait qu'il a des sentiments pour Rayane et découvre bientôt qu'il a menti. Rayane finit par avouer la vérité à Karim : il s'est rendu sur la tombe de son père et n'a pas osé le dire : il a honte de pleurer la mort d'un homme que tout le monde déteste. Au même moment, Camille et Dorian se réconcilient, mais ce dernier découvre par hasard que sa petite amie a voulu embrasser Adam. Il la rejette et Camille est perdue, alors qu'elle lui laisse un message le suppliant de l'excuser, l'agresseur la prend pour cible.

Toujours à Sète, Raphaëlle ignore tout du drame qui menace encore sa famille. Pour l'heure, elle pense à Martin et espère qu'ils pourront se revoir. Dans cet épisode de Demain nous appartient, le commandant Constant craque pour l'avocate et se décide à la retrouver pour déjeuner. Au début, tout se passe bien, mais rapidement la conversation prend un tour moqueur. Entre réflexions passives-agressives de Martin sous couvert de "vannes" et susceptibilité de la part de Raphaëlle, le déjeuner tourne court. Plus tard, Sébastien tente d'en savoir plus et sa fille se mure dans le silence. Si elle est remontée contre Martin, il ne la laisse visiblement pas indifférente.

Enfin, dans l'épisode 1363 de Demain nous appartient diffusé le 15 février sur TF1, Luna attend avec impatience de recevoir les résultats définitifs. Pourtant, en voyant la mine affligée de Renault quand il la reçoit dans son bureau, l'ancienne danseuse comprend que les nouvelles ne sont pas bonnes. Et en effet, elle ne pourra plus jamais danser. Alors qu'elle comptait sur l'aide de Bénédicte, la thérapeute ne peut plus la recevoir pendant quelques semaines et la jeune fille s'enfonce dans la déprime. Elle finit par commettre l'irréparable en avalant des comprimés, mais est sauvée de justesse par William. Bénédicte lui promet finalement qu'elle pourra toujours compter sur elle.