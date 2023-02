Ici tout commence du 16 février 2023 : Salomé menacée ! (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 602 d'Ici tout commence ce jeudi 16 février, Fayet exige que Salomé se plie à ses exigences, sinon elle en paiera les conséquences. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 15 février 2023 à 18h30] Dans l'épisode 602 d'ITC du jeudi 16 février, Salomé se remet encore de la trahison de Thomas et n'a pas de place dans sa vie pour Gaëtan. Sa vie professionnelle va être très chargée maintenant qu'elle va pouvoir réaliser son rêve et avoir son propre restaurant. Fayet lui apprend d'abord qu'il va ouvrir plusieurs franchises. Puis, il lui explique qu'il veut changer les ingrédients de la carte pour réaliser des économies et lui demande d'ajuster ses recettes. Avec sa brigade, Salomée tente de se plier aux exigences, mais les résultats sont moyens. Emmanuel lui porte le coup de grâce en goûtant un plat qu'il estime n'être pas à la hauteur. Autour de la jeune cheffe, les avis sont partagés : certains lui conseillent d'être intransigeante, d'autres de saisir l'opportunité. Malgré sa décision de ne plus revoir Gaëtan, elle retombe dans ses bras et l'écoute quand il lui conseille de faire ce dont elle a toujours rêvé. Elle décide alors de cuisiner deux plats pour Fayet et ses investisseurs. Le premier correspond à ce qu'on lui a demandé et il est bon. Le deuxième est confectionné à base de produits frais et est absolument délicieux. La jeune femme prévient Fayet : s'il ne veut pas suivre sa carte, il devra trouver un autre chef. Mais l'homme d'affaires ne se laisse pas faire et la prévient : si elle le lâche, elle le paiera très cher.

Toujours à l'institut, Billie se fait constamment épier par Samia et commence à en avoir assez. Ses amies se mêlent continuellement de sa vie amoureuse et l'étudiante leur rappelle qu'elle n'a pas besoin d'un compagnon pour être heureuse. Cela n'arrête pas Samia qui continue de lui parler de Solal, persuadée qu'il a eu une aventure avec sa colocataire. Dans cet épisode d'ITC, Billie ne se sent pas bien : elle a des boutons et de la fièvre. Ses camarades consultent leurs téléphones pour trouver à quoi correspondent les symptômes et il semblerait que Billie ait la varicelle. La cheffe Guinot l'envoie à l'infirmerie et lui explique que si elle a vraiment la varicelle, elle devra se mettre en quarantaine, car cette maladie très contagieuse est dangereuse pour les adultes qui ne l'ont jamais eue. Alors que Billie se repose seule dans sa chambre, puisque Samia ne peut plus dormir avec elle, Tom la rejoint. Il a annulé un entretien d'embauche pour lui tenir compagnie. Les deux élèves promettent de rester chastes même si le jeune homme veut passer la nuit sur place.

Enfin, dans l'épisode 602 d'Ici tout commence diffusé le jeudi 16 février sur TF1, Annabelle Cardone est venue à l'institut en attendant de participer au festival du goût, organisé quelques jours plus tard. Pour l'occasion, tous les chefs désigneront un second parmi les élèves. Annabelle est persuadée que son fils souhaite l'assister, malgré les tentatives d'Ethan pour s'éloigner de sa mère. La cheffe Cardone s'invite au cours de Teyssier pour jauger les performances des apprentis-chefs. Malgré les protestations d'Emmanuel, Annabelle félicite Deva avant de houspiller son fils au sujet de son travail. Plus tard, Ethan trouve enfin la force de confronter sa mère et lui annonce qu'il ne veut pas être son second, mais celui de Teyssier. Annabelle Cardone accepte sa décision, mais le prévient : il ne doit pas compter sur elle pour le reprendre quand Teyssier lui en aura fait baver. Fier de lui, Ethan raconte l'altercation à Samia et Axel avant de révéler son envie de seconder le directeur de l'institut. Et de devenir le concurrent d'Axel qui rêve lui aussi d'assister le grand pâtissier.