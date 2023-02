Résumé de Demain nous appartient épisode 1364 du 16 février 2023

Dans l'épisode 1364 de Demain nous appartient du jeudi 16 février 2023, la police recherche la jeune femme activement. Résumé.

Dans l'épisode 1364 de Demain nous appartient du jeudi 16 février, Camille n'est toujours pas rentrée. Comme son portable a été localisé à 400 m de son domicile, la police se rend immédiatement sur les lieux. L'appareil est dans une boîte aux lettres et une seringue est retrouvée à proximité. Lisa interroge Dorian qui raconte sa dispute avec Camille au sujet de son baiser avec Adam au Spoon. Damien trouve du produit vétérinaire dans la seringue mais ne trouve rien de probant dans les mails de Camille. Sur Facebook cependant, l'agresseur vient de poster une photo de Camille les yeux fermés. Pendant ce temps-là, Emma et Dorian se font un sang d'encre et se demandent qui a pu faire ça. Camille se réveille sur une table d'opération totalement ligotée.

Ailleurs à Sète, Manon se réveille et découvre ses parents et Nordine désespérés. Dans l'épisode de DNA du jeudi 16 février, elle pense avoir raté son concours d'entrée dans la police alors qu'elle l'a réussi ! C'était une blague ! Elle a déjà une idée de son affectation : elle veut travailler à Sète. Aurore et William préparent une fête pour leur fille. Le soir venu, ils trinquent avec Nordine qui lui offre la veste de policière. Dans son discours, elle promet de ne pas décevoir sa mère et d'être une aussi grande flic qu'elle. Son père l'emmène ensuite dehors pour lui offrir une voiture… rose. Manon n'est pas très enthousiaste mais dissimule sa surprise pour ne pas le vexer.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le 16 février sur TF1, Adèle a invité Bart à déjeuner dans un resto étoilé. Il jure à Roxane et Sara qu'il ne veut pas lui plaire, que c'est juste une amie. Adèle et Bart se retrouvent au restaurant mais la jeune femme s'est trompé dans la réservation qui était hier. Du coup, elle lui propose de lui faire à manger chez elle, lui promettant un super repas. Il y a beaucoup de bazar chez elle et s'en excuse. Elle veut lui faire des raviolis à la truffe mais ils sont périmés. Bart regarde dans le frigo : un poireau, du parmesan, un oeuf et de la moutarde… il promet de réussir à cuisiner quelque chose. Il fait des wraps. Il regarde ses peintures et tombe sur les portraits de Teddy, son amoureux décédé. Bart aussi parle du placard de Louise. Alors qu'elle a une réunion, elle demande à Bart de l'attendre. Il s'endort dans le canapé et elle le recouvre juste d'un plaid.