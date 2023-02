Résumé de Demain nous appartient épisode 1365 du 17 février 2023

Dans l'épisode 1365 de Demain nous appartient du vendredi 17 février 2023, Alex retrouve Emma inconsciente. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 1365 de DNA du vendredi 17 février, Noor trouve Camille ligotée dans la morgue de l'hôpital, elle est choquée et encore paralysée à cause de la drogue qu'on lui a injectée. C'est le même produit et le même mode opératoire que pour Nathan. De plus, l'écriture des messages concorde. Pour Georges, c'est un adulte qui s'en est pris à eux, un ado en colère n'aurait pas utilisé ce vocabulaire. Camille se remet petit à petit et Dorian passe la voir. Elle le supplie de la pardonner d'avoir embrassé Adam, mais même s'il est content qu'elle aille bien, il ne sait pas s'il en sera capable. Pendant ce temps, l'enquête avance et la police tient peut-être un suspect : un agent de la blanchisserie qui travaille à l'hôpital. Mais il faut agir vite car l'agresseur court toujours… et il s'en prend à Emma. Alex la retrouve près du mas enfermée dans une caisse. Elle est inconsciente et ne respire plus, il tente de la réanimer.

Ailleurs à Sète, Bart a passé la nuit sur le canapé d'Adèle. Il s'est endormi pendant sa réunion et elle n'a pas osé le réveiller. Pour elle, c'était réconfortant de savoir qu'il était là. D'ailleurs, elle l'a trouvé tellement paisible qu'elle a été inspirée et l'a dessiné. Une fois au Spoon, Bart se rend compte qu'il a oublié son portefeuille chez Adèle et y retourne. Audrey ne lui cache pas ce qu'elle pense, c'est sûrement un acte manqué. Dans l'épisode de DNA du 17 février, Bart sonne chez Adèle et c'est Stéphane qui lui ouvre la porte en caleçon ! Bart reconnaît auprès de Roxane et Sara que l'idée que sa nouvelle amie sorte avec quelqu'un le dérange.

En parallèle, chez les Daunier, Manon finit par avouer à ses parents qu'elle trouve la couleur de la voiture affreuse. William est déçu, lui qui était si content de l'offrir à sa fille. Elle est peut-être flashy, mais il ne la croyait pas aussi superficielle. Manon s'en veut, elle a l'impression d'être une petite capricieuse, mais en même temps, elle ne supporte pas de passer pour la bimbo de service avec sa voiture rose. Dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le vendredi 17 février sur TF1, Manon s'excuse, finalement, elle est bien contente d'avoir une voiture aussi unique et pour se faire pardonner, elle offre un petit cadeau à son père : une doudoune vert fluo !