Ici tout commence du 17 février 2023 : Thomas redevient prof (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 603 d'Ici tout commence du vendredi 17 février 2023, Salomé intervient auprès de Teyssier pour que Thomas soit réintégré. Résumé en avance et spoilers.

Dans le prochain épisode d'ITC du vendredi 17 février, Edouard Fayet informe Rose que Salomé veut arrêter leur collaboration. Solal intervient pour accuser son père d'avoir fait pression, en vain. Thomas apprend auprès de Kelly que Salomé est coincée avec le contrat de Fayet et passe la voir à l'Atelier. Il lui apprend qu'il a racheté le contrat de Fayet : désormais Salomé va pouvoir travailler librement. Méfiante dans un premier temps, elle est soulagée ensuite. Gaëtan surprend un geste affectueux de Thomas et s'en va, vexé. Pourtant Salomé n'a aucune envie de se remettre avec lui. A Teyssier, Salomé demande de réintégrer Thomas à son poste de prof. Il cède quand Salomé le menace de tout révéler à Rose. Salomé réintègre la coloc et, quand Gaëtan rentre, lui assure tenir à lui et l'embrasse.

Ailleurs à l'Institut, Samia apporte des viennoiseries avec Billie, qui a la varicelle et est restée confinée dans sa chambre. Dans l'épisode du vendredi 17 février d'Ici tout commence, Tom est resté près de Billie, à distance pour ne pas être contaminé. Par Samia, elle apprend que Tom a annulé un entretien pour un stage dans un restaurant étoilé à Cannes. Billie lui demande une explication et comprend que Tom éprouve des sentiments pour elle, même s'il s'en défend. En cours, Samia remarque que Tom a des boutons sur le visage et les mains…

Enfin, dans l'épisode d'ITC diffusé vendredi 17 février, en cuisine, Axel et Jasmine s'entraînent pour le Festival du goût. La cheffe Armand passe récupérer des affaires et leur donne des conseils. A Jasmine, dont elle vante les mérites de son plat, Clothilde lui propose d'être sa seconde pour le Festival. Elle accepte avec entrain. De son côté, Ethan se confie à Axel : il pense qu'il a fait une erreur en refusant d'être le second de sa mère. Teyssier demande à ses élèves une création libre autour du caramel. Axel séduit avec son millefeuille et Teyssier lui demande d'être son second.