Ici tout commence dès le 20 février 2023 : Ethan est le fils de Teyssier ? (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés dès le 20 février, Ethan entend une conversation révélant peut-être un secret entre Emmanuel Teyssier et sa mère. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 17 février 2023 à 18h30] Dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés à partir du 20 février, vexé de ne pas avoir été choisi comme second par le chef Teyssier et ayant été durement critiqué, Ethan est en pleine crise de confiance. À tel point que son entourage se demande s'il n'a pas replongé dans son addiction aux amphétamines… De plus, il surprend une étrange conversation entre sa mère et son professeur. Inquiète pour son fils, Annabelle Cardone demande à Teyssier de ne pas trop s'acharner sur son fils, elle n'a pas eu besoin de lui comme père à l'époque et ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Ethan serait-il le fils d'Emmanuel Teyssier ?

Toujours à l'institut, dans les épisodes d'Ici tout commence de la semaine du 20 février, Théo est toujours aussi intrigué par l'identité de la mystérieuse cheffe avec qui il a établi une correspondance culinaire. Mais ce sont David et Deva qui trouvent la lunch box qu'il a glissée sous le comptoir et se régalent de son contenu. Voilà pourquoi Jude aperçoit Deva remettre le récipient à sa place. Il n'en fallait pas plus aux deux jeunes hommes pour penser que le mystère est résolu. Théo semble déçu de cette découverte mais, bien sûr, il se méprend. Finalement, entendant une conversation entre David et Deva, Anaïs comprend que le chef mystère est Théo ! Continuera-t-elle ce petit jeu ?

De leur côté, après avoir passé la nuit ensemble, Gaëtan et Salomé voudraient rester discrets, mais c'était sans compter sur leurs colocataires. Livio et Ambre les surprennent en effet au réveil dans le même lit. Le coach et la jeune cheffe sont alors bien obligés d'assumer cette relation naissante. Dans les épisodes d'ITC diffusés à partir du lundi 20 février sur TF1, Gaëtan confie à Salomé ses sentiments, mais ce moment romantique est gâché par Livio et Ambre qui les motivent pour passer à la vitesse supérieure en leur envoyant des SMS.