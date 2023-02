Ici tout commence du 22 février 2023 : Teyssier est-il le père d'Ethan ? (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 606 d'Ici tout commence du mercredi 22 février 2023, Ethan veut absolument connaître le secret de ses origines. Emmanuel y est-il lié ? Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 21 février 2023 à 18h30] Dans le prochain épisode d'ITC du mercredi 22 février, Ethan commence à croire que Teyssier est vraiment son père, même si ce dernier dément toujours. Fait troublant qu'il a découvert : le mois de sa naissance, en 2000, le chef s'est mystérieusement absenté d'une finale de championnat régional de pâtisserie. Un hasard pour le compétiteur ? Ethan redemande à sa mère si Teyssier est son père mais la cheffe Cardone lui assure qu'elle a eu recours à une insémination artificielle et que Teyssier n'est pas son père. Axel décide alors d'appeler son père qui prévient aussitôt son frère et l'invite à la prudence. Emmanuel dit à son neveu de se méfier d'Ethan, contrôlé positif aux amphétamines, ce qu'il nie en bloc face à Axel. A Constance, Emmanuel raconte tout : oui, il a falsifié les résultats d'Ethan pour éloigner Axel et protéger leur secret.

Ailleurs à l'Institut, Billie n'est plus contagieuse après sa varicelle. Dans l'épisode du mercredi 22 février d'Ici tout commence, Vic lui rend visite et la taquine au sujet de Tom qui, à son tour, a attrapé la maladie. Mais Billie ne compte pas révéler son début d'histoire avec Tom et ment en assurant que c'est avec Solal qu'elle avait passé la nuit. Ce qu'il a démenti pour ne pas les griller. Avant le cours de pâtisserie, Billie rapporte à Tom sa conversation avec Vic. Tom propose de dire la vérité mais Billie ne voit pas pourquoi elle révèlerait une relation qui n'est basée que sur le sexe. Tom, blessé de voir que Billie semble vouloir s'en tenir là, n'insiste pas. Ambre, qui a remarqué la complicité des deux amis, compte dévoiler leur relation grâce à un plan.

Enfin, dans l'épisode d'ITC diffusé mercredi 22 février, à l'Atelier, Olivia poursuite son étude de cas avec la nouvelle carte de leur brasserie fictive face à un client mystère. Tous les étudiants s'enthousiasment jusqu'à ce qu'ils découvrent que le client sera Louis. En rentrant chez elle, Olivia confie à Claire combien son fils l'a impressionné en cours. Ce qui réjouit la maman qui sait combien son fils peut être clivant.