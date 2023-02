Résumé de Demain nous appartient épisode 1368 du 22 février 2023

Dans l'épisode 1368 de Demain nous appartient du mercredi 22 février 2023, Dorian est sauvé in extremis par son père. Résumé en avance.

Dans l'épisode 1368 de DNA du mercredi 22 février, la police est toujours sur la trace de l'agresseur de Dorian, mais avec un train de retard. Les enquêteurs comprennent que l'adolescent est sûrement retenu prisonnier dans un chantier, mais à leur arrivée, le ravisseur a déjà quitté les lieux avec sa victime. Tandis que les proches de Dorian sont morts d'inquiétude, l'individu révèle à Dorian qu'il ne le connait pas mais qu'il a ruiné sa vie. Qu'a-t-il pu se passer pendant la fête du 29 juillet et qui pourrait en vouloir à ce point à Dorian ? Le ravisseur laisse finalement Dorian suspendu à une grue dans un chantier naval avec une pancarte où le mot "lâche" a été écrit. La police arrive à temps pour le secourir. Alors que la corde menace de lâcher, Etienne parvient à escalader la grue et à sauver son fils.

Ailleurs à Sète, Bart ne répond plus aux messages d'Adèle. Il lui en veut et lorsqu'il apprend qu'elle est au Spoon pour le voir, il préfère l'éviter. D'autant plus qu'elle est attablée avec Stéphane ! Adèle voudrait comprendre pourquoi Bart l'évite et Stéphane, qui se sent coupable de s'être promené en caleçon chez elle, espère bien que Bart comprendra… mais quoi ? Dans l'épisode de DNA du 22 février, Bart apprend par Nathan que l'homme qu'il a vu chez Adèle et qui a déjeuné avec elle est le petit copain de Soraya. Le patron du Spoon ne sait vraiment plus quoi penser !

En parallèle, Romy s'apprête à passer un entretien d'embauche avec Victor, sans savoir pour quel travail. Karim la met en garde, pour lui, c'est un escroc et elle devrait se méfier, mais Romy a envie de laisser une chance à celui qui lui a sauvé la vie. Pendant ce temps, Timothée remarque que son père s'est fait beau pour son rendez-vous et Victor finit par reconnaître que Romy lui plaît. Dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le mercredi 22 février sur TF1, Victor propose à Romy d'être la gérante d'un hôtel qu'il va racheter. Romy est flattée mais ne s'en sent pas capable. Victor lui fait visiter les lieux –une ruine selon elle– et insiste, il veut lui donner une chance. Romy va y réfléchir.