Ici tout commence du 23 février 2023 : le secret des Teyssier découvert ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 607 d'Ici tout commence ce jeudi 23 février, Axel et Ethan découvrent que ce dernier est peut-être le fils d'Emmanuel et de Constance. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 607 d'Ici tout commence du 23 février, Constance et Emmanuel poussent Axel à s'éloigner d'Ethan. Mais ce dernier lui donne la preuve qu'il ne se drogue pas en faisant un test devant lui. Axel comprend que son oncle et sa tante lui ont menti pour protéger un secret. Mais lequel ? De plus, Teyssier a décidé d'envoyer Ethan en stage à New York pour qu'il arrête de fouiner. Plus décidés que jamais à découvrir la vérité, les deux amis interrogent Théo. Le fils Teyssier finit par leur lâcher qu'il est impossible que son père ait eu une liaison à l'époque car lui et sa mère ont traversé une difficile épreuve : ils ont perdu un enfant juste avant sa naissance, il aurait dû s'appeler Simon. Finalement, Axel surprend Constance en train de déchirer une lettre. Il la récupère et la reconstitue avec Ethan. Ils comprennent que Simon pourrait être en vie, il aurait été adopté à la naissance… Serait-ce Ethan ?

Toujours dans l'épisode d'ITC du jeudi 23 février, Ambre met son plan à exécution afin de démasquer Tom et Billie. Elle drague ouvertement Tom et lui donne rendez-vous dans la soirée, persuadée qu'il n'aura jamais le cran d'aller jusqu'au bout. Tom la repousse d'abord, mais comprenant son manège, il décide de jouer le jeu et en parle à Billie. Cette dernière veut alors prendre ses amies à leur propre piège… mais elle ne tient pas longtemps ! En voyant Tom et Ambre sur le point de s'embrasser, elle craque et les arrête. Billie officialise sa relation avec Tom devant Vic et Ambre qui jubilent.

Enfin, dans l'épisode d'Ici tout commence diffusé le 23 février sur TF1, les élèves de troisième année sont stressés pour leur examen. Les élèves qui n'ont pas la moyenne devront quitter l'institut, et Landiras ne se prive pas de le leur rappeler. Enfin, Teyssier goûte leurs préparations, mais ne fait aucun commentaire. Ils vont devoir attendre le temps qu'il réfléchisse à son verdict. Teyssier confie à Antoine qu'en vérité, il est content d'eux et que personne ne sera viré, mais il le leur annoncera en temps voulu. Pour lui, s'il leur dit qu'ils l'ont bluffé, ils vont se relâcher et sortir de l'institut avec un niveau moyen, et ça, c'est hors de question.