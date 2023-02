Résumé de Demain nous appartient épisode 1369 du 23 février 2023

Dans l'épisode 1369 de Demain nous appartient du jeudi 23 février 2023, Bart est sur le point de conclure avec Adèle quand Roxanne l'appelle en panique : elle va accoucher ! Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1369 de DNA du jeudi 23 février, Bart et Mona hésitent à parler à Soraya après avoir vu Stéphane en caleçon chez Adèle. Finalement, Mona décide de mettre les pieds dans le plat. Fidèle à elle-même, elle s'invite chez l'avocate et lui pose des questions indiscrètes sur Stéphane. Soraya ne lâche rien et Mona joue l'innocente en racontant avoir, elle aussi, été dans une relation libre. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Soraya confronte Stéphane et apprend qu'il pose simplement pour Adèle. Les deux amis se sont rencontrés aux beaux-arts et se connaissent depuis longtemps. Quand Bart découvre la vérité, il retourne voir Adèle et la jeune femme comprend que sa jalousie cache des sentiments. Avant qu'ils ne puissent s'en dire plus, le téléphone sonne : Roxane a perdu les eaux !

Toujours à Sète, Dorian est entendu par la police et Aurore l'interroge sur la fête qui a eu lieu cet été. Dorian se souvient que Milan distribuait du gaz hilarant, mais qu'il avait refusé d'en prendre. Les deux adolescents avaient failli en venir aux mains après que Milan en a proposé à Camille et Nathan avait calmé le jeu. Plus tard, Milan avait dragué Emma avec insistance. La police fait le lien et réalise donc que Milan est en prison et n'a pas pu commettre les agressions. Mais un peu plus tard, surprise, la brigade apprend que Milan a été libéré quelques semaines plus tôt pour bonne conduite. De son côté, Étienne apprend qu'il est considéré comme un héros, après avoir été filmé en train de sauver son fils, Nathan est impressionné. La police finit par se rendre sur le lieu d'hébergement de Milan, mais le jeune homme est mort pendu.

Enfin, dans l'épisode 1369 de Demain nous appartient diffusé le jeudi 23 février sur TF1, Alex qui est très occupé au Mas, prend un petit goûter avec Sylvain avant de retourner travailler. La crèche vient bouleverser ses plans, car Céleste a un peu de fièvre et, à cause des mesures Covid, elle doit rester chez-elle. Sylvain propose de s'en occuper, à la plus grande surprise de Christelle qui se moque gentiment de lui : il n'est pas le genre à changer les couches. Heureusement, il peut toujours compter sur l'aide de son copain Tristan. Mais très vite, les deux hommes doivent faire face à une nouvelle crise sanitaire : la couche pleine de Céleste. Tout est bien qui finit bien et lorsque Chloé rentre de week-end, les deux amis proposent de jouer les nounous jusqu'à ce que la petite Delcourt puisse retourner à la crèche.