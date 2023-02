Ici tout commence du 24 février : Axel est-il le fils des Teyssier ? (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 608 d'Ici tout commence ce vendredi 24 février 2023, Ethan finit par obtenir la vérité, et Axel découvre ainsi qu'il est le fils des Teyssier. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 23 février 2023 à 18h30] Dans l'épisode 608 d'ITC du vendredi 24 février, Ethan pense être l'enfant de Constance et Emmanuel Teyssier. Il ne comprend pas pour autant pourquoi ses parents biologiques auraient pu l'abandonner. Jasmine suggère que Constance a pu faire un rejet maternel, d'autant plus qu'Axel se souvient que sa tante était bouleversée à la lecture du mail. Axel rejoint ses parents qui planifient leur visite au festival du goût. De son côté Ethan, décide de confronter sa mère une dernière fois en lui révélant qu'il l'a entendu dire à Teyssier qu'elle n'avait pas besoin de lui comme père. Annabelle explique qu'effectivement, Emmanuel avait été envisagé comme donneur, mais que le projet n'avait pas abouti. Elle rassure son fils : s'il veut, il peut entamer des recherches pour retrouver son père biologique. Si Ethan possède le fin de mot de l'histoire, la grossesse de Constance en l'an 2000 reste un mystère et Axel veut en savoir plus. Il interroge son cousin qui lui parle d'une photo où sa mère pose enceinte la fameuse année. Théo lui demande de ne rien dire à ses parents, mais Axel décide de mener l'enquête et fouille les affaires de sa tante. Il trouve la photo et c'est la douche froide : Constance, très enceinte, est prise en compagnie de Lola. Cette dernière aurait dû être enceinte à cette époque, mais ce n'est pas le cas. Axel est-il le fils caché des Teyssier ?

Toujours à l'institut, Louis surprend Olivia en pleine conversation téléphonique. La compagne de sa mère semble enchantée et confie à son interlocuteur qu'elle a déjà préparé la chambre. Louis essaye d'en savoir plus, mais, s'il s'agit d'une bonne nouvelle, Olivia veut être certaine de sa concrétisation avant de l'annoncer. Dans cet épisode d'Ici tout commence, Louis se persuade que les deux femmes veulent adopter et en parle immédiatement à sa mère. Claire tombe des nues : il n'a jamais été question de se lancer dans un tel projet. Son fils en déduit qu'Olivia va adopter de son côté, mais pour Claire, ça ne colle pas. Sa compagne en aurait forcément parlé avec elle. Elle décide donc de mettre les choses au clair et Olivia la rassure : elle veut simplement accueillir des élèves en difficulté qui pourront se réinsérer en suivant des cours à l'institut. Les deux femmes en profitent pour évoquer le sujet bébé. L'idée a déjà traversé l'esprit d'Olivia, mais elle ne regrette pas de n'être pas mère. Claire est soulagée, elle craignait déjà qu'un enfant ne vienne mettre à mal leur intimité.

Enfin, dans l'épisode 608 de Ici tout commence diffusé le vendredi 24 février sur TF1, les étudiants de troisième année attendant avec angoisse le verdict de Teyssier. Ils font le pied de grue au double A et Emmanuel les fait languir avec déjà trente minutes de retard. Antoine s'étonne de les voir réunis et envoie un message à Teyssier, sans réponse. Attendri par les supplications des élèves, il finit par leur révéler la vérité : ils ont tous été excellents et Emmanuel les malmène pour qu'ils ne prennent pas la grosse tête. La promo décide de jouer un mauvais tour à son directeur. Les troisièmes années lui font donc croire qu'en ne le voyant pas arriver, ils en ont conclu qu'ils étaient tous renvoyés et qu'ils avaient déjà fait leurs valises. Emmanuel est bien obligé d'admettre qu'ils ont assuré et qu'il est ravi d'avoir passé deux ans et demi en leur compagnie. Il sera fier quand ils seront diplômés.