Ici tout commence dès le 27 février 2023 : Emmanuel n'est pas le père d'Axel (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans les épisodes d'Ici tout commence à partir du lundi 27 février 2023, Axel cherche par tous les moyens à savoir s'il est Simon, l'enfant perdu des Teyssier. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 24 février 2023 à 18h30] Dans les prochains épisodes d'ITC dès le lundi 27 février, alors que le Festival du Goût s'installe à l'Institut, Axel est en plein doute concernant ses origines. Constance et Emmanuel ont-ils réellement perdu un enfant, Simon, avant la naissance ? Ou Axel est-il leur enfant, confié à sa naissance pour pouvoir permettre à Teyssier de ne pas déstabiliser sa carrière ? Pour en avoir le coeur net, Axel veut passer un test ADN en volant celui d'Emmanuel, même si Jasmine pense que c'est une mauvaise idée. Alors qu'Axel commet des maladresses en cuisine, déstabilisé par son initiative, Théo parle à ses parents qui s'inquiètent désormais que la vérité ne soit découverte. Quand il rentre à l'Institut, un comité d'accueil attend Axel. Lola, Philippe, Emmanuel et Constance lui annoncent qu'il n'est ni Simon ni un Teyssier : Lola et Philippe ne sont certes pas ses parents biologiques mais Emmanuel et Constance non plus.

Ailleurs à l'Institut, Kelly apprend par Anaïs que Théo a eu un coup de coeur pour l'auteure de la lunch box mystère mais elle ne souhaite pas lui révéler que c'est elle qui est derrière ce plat mystère. De son côté, Théo est obsédé par la résolution de cette énigme et a un plan pour découvrir la cheffe : mettre son dessert à la carte du Double A, la gelée de chocolat noir, panacotta de cardamome et coulis de mangue. Dans les épisodes à venir à partir du lundi 27 février d'Ici tout commence, après le service, Kelly tient au courant Anaïs de la stratégie de Théo. Alors qu'Anaïs hésite à aller parler à Théo, Kelly la dissuade : Théo va se lasser de chercher.

Enfin, dans les épisodes d'ITC diffusés dès le lundi 27 février, Louis a inscrit Vic à un cours de troisième année pour la pousser à progresser. Lionel n'hésite pas à dire qu'elle est la honte de sa promotion et Hortense cherche à défendre sa sœur. Mais Vic échoue encore à la nouvelle épreuve que Louis demande aux élèves : une selle d'agneau en croûte de pomme de terre. Pour la stimuler, Louis lui propose de revenir le lendemain pour un exercice noté. Elle accepte le défi.