Ici tout commence du 28 février 2023 : qui est le père d'Axel ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 610 d'Ici tout commence ce mardi 28 février, Teyssier ment à Axel à propos de son père biologique. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 27 février 2023 à 18h30] Dans l'épisode 610 d'Ici tout commence du 28 février, Axel en veut à ses parents de ne jamais lui avoir dit la vérité. Ils reconnaissent qu'ils lui ont menti car ils l'ont adopté illégalement. La mère biologique d'Axel, Lucie Clément, était la meilleure amie d'Emmanuel Teyssier et elle le lui a confié à sa naissance. Philippe et Lola, qui n'arrivaient plus à avoir d'enfant, l'ont aimé dès le premier jour. Pour eux, l'ADN ne change rien, Axel est leur fils et ils lui ont menti pour le protéger. Axel ne sait plus où il en est, d'autant plus que Teyssier lui apprend que sa mère est décédée d'un cancer (elle se savait condamnée, c'est pour ça qu'elle n'a pas pu l'élever) et qu'elle ne lui a jamais dit qui était son père. Axel a besoin de temps pour encaisser et décide d'aller vivre chez Jasmine. Il ignore que Teyssier lui a menti : il connaît l'identité de son père biologique mais il a fait une promesse à Lucie avant sa mort. Selon lui, si Axel apprend qui est son père, il ne s'en remettra pas.

En parallèle, voyant que Vic n'a pas confiance en elle, Hortense décide de l'aider. Elle lui fait voir qu'elle a du talent, depuis toute petite elle a un bon palais. D'ailleurs, le poulet aux morilles du dimanche dans leur famille, c'est sa recette. Plus tard, Hortense avoue à Eliott que finalement, elle s'est trompée sur sa sœur et ne peut pas s'empêcher de penser que c'est un peu de sa faute si Vic se comporte comme une égoïste prête à écraser les autres pour arriver à ses fins. Elle prenait trop de place quand elles étaient petites et aurait dû lui montrer l'exemple au lieu de la rabaisser. Dans l'épisode d'ITC du mardi 28 février, Louis met une bonne note au plat de Vic, un poulet aux morilles. La jeune cheffe remercie sa grande sœur.

Enfin, dans l'épisode d'Ici tout commence diffusé le 28 février sur TF1, Olivia trouve le streusel d'Anaïs un peu fade et lui suggère d'y ajouter de la cardamome, comme dans le dessert que Théo a mis à la carte du double A. Anaïs ne supporte plus de n'entendre que des compliments pour Théo qui s'est en fait approprié son dessert. Jude voit bien qu'elle est agacée et fait comprendre à Théo que c'est sûrement elle qui a préparé les lunch box. Théo vient alors jouer avec les nerfs d'Anaïs qui craque et avoue. La jeune femme reconnaît cependant qu'elle préfèrerait que cette histoire de lunch box ne s'ébruite pas trop. Ce qui était à la base une surprise pour Lisandro s'est transformé en des défis anonymes que Théo a trouvés inspirants. Il aimerait bien continuer. Anaïs accepte à condition qu'il n'y ait pas d'ambigüité.