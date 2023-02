Résumé de Demain nous appartient épisode 1372 du 28 février 2023

Dans l'épisode de Demain nous appartient 1372 du 28 février 2023, Jonas s'en prend à Dorian et est retrouvé mort peu de temps après. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 1372 de DNA diffusé le mardi 28 février 2023 sur TF1, Luna est libérée. Les policiers décident de la surveiller au cas où elle les mènerait à Jonas, mais perdent sa trace. La jeune fille retrouve Dorian et le supplie de l'aider : elle sait que Jonas est en danger et grièvement blessé et elle veut lui apporter des médicaments, mais ne peut pas se déplacer seule à cause de sa jambe. L'adolescent accepte à contrecœur. Sur place, Jonas pète un plomb quand il aperçoit Dorian et devient paranoïaque. Il frappe Luna et menace de s'en prendre à l'adolescent, mais Dorian attrape un couteau. De son côté, Georges a identifié une potentielle cachette où Jonas aurait pu se replier. Il prévient la brigade, mais à l'arrivée des policiers, le jeune homme est mort poignardé. Dorian rentre chez lui visiblement très ébranlé et se lave les mains qui sont pleines de sang. De son côté, Étienne aussi traverse une situation compliquée : un ancien complice est venu le menacer de déterrer le passé s'il refusait de l'aider.

Toujours à Sète, Manon et Nordine décident de se venger de William et Aurore. Si Manon est bien affectée à Sète, le couple prétend qu'il va déménager en Bretagne. Et le meilleur moyen d'être affecté ensemble, c'est de se marier. Les deux jeunes policiers annoncent leurs fiançailles à Aurore et William. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dernier n'est pas content. Dans cet épisode de demain nous appartient, Aurore fait part de son inquiétude à Martin qui finit par lui révéler le pot aux roses. Le couple Daunier décide ensuite de faire croire à Manon et Nordine qu'ils vont s'installer, mais le mensonge est trop gros et Manon n'est plus dupe. La vérité révélée au grand jour, la famille se réconcilie joyeusement.

Enfin, dans l'épisode 1372 de Demain nous appartient diffusé le mardi 28 février 2023 sur TF1, Alma et Benjamin sont sur leur petit nuage. Pourtant, la grande nouvelle de ce dernier pourrait bien compromettre l'équilibre du couple. Le médecin vient d'obtenir le poste de ses rêves à Paris, mais ne veut pas quitter sa compagne. Il lui propose donc de s'installer ensemble sur place et, si elle refuse, il envisagera de rester avec elle à Sète. Alma ne veut pas le priver de son rêve, mais n'est pas certaine d'avoir envie de vivre en région parisienne. Elle se confie à Victoire qui la soutient et lui assure qu'elle sera toujours là pour discuter avec elle à distance.