Résumé de Demain nous appartient épisode 1373 du 1er mars 2023

Dans l'épisode 1373 de Demain nous appartient du mercredi 1er mars 2023, la jeune femme passe à l'acte après avoir été interrogée au commissariat sur le meurtre de Jonas. Résumé.

Dans l'épisode 1373 de DNA du mercredi 1er mars, la police scientifique enquête sur la mort de Jonas. Il a été poignardé au ventre et une analyse ADN est en cours concernant un prélèvement sur une écharpe. Martin et Lisa pensent à un règlement de comptes. Pendant ce temps-là, Dorian annonce la mort de Jonas à Luna qui l'accuse dans un premier temps d'être le meurtrier. Mais après explications, Luna croit en sa version. Appelée par la police, elle doit elle aussi aller témoigner. Mais mystérieusement, après avoir été interrogée au commissariat, Luna fait une tentative de suicide. Chez les Curtis, Alexis rend visite à Etienne, absent, et en profite pour discuter avec Dorian. Quand Etienne rentre, il est surpris de voir Alexis et lui demande de ne plus approcher sa famille. Mais Alexis a filmé Dorian en train d'intimider Jonas et le menace de balancer la vidéo à la police s'il n'accepte pas de monter un coup avec lui.

A l'hôpital de Sète, Victoire lance un pari avec William concernant le casting du film Point Break. Dans l'épisode de DNA du mercredi 1er mars, Soizic, attablée à côté d'eux, conseille à William de parier car elle est persuadée qu'il a raison. Les deux médecins parient et Victoire perd. Soizic la tacle, ce qui agace Victoire qui la trouve présomptueuse. Un peu plus tard, William la rassure : Victoire est susceptible. Mais Soizic se trouve un peu trop franche et espère quand même vite s'intégrer à l'équipe. Le soir venu, la nouvelle docteure, qui est la mère d'Adam, a rendez-vous avec son ex François, Charlie et son fils. Le dîner va-t-il bien se passer ?

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le 1er mars sur TF1, dans un premier temps, Romy décline l'offre de Victor car elle ne se sent pas être gérante d'hôtel. Mais après avoir réfléchi, la jeune femme a reconsidéré son offre et décide de l'accepter car une telle proposition ne se représentera pas. Pour fêter ça, Victor débouche le champagne. Après une scène dans le parking où Victor a utilisé son argent pour régler un problème, puis le récit de ses affaires, Romy n'est pas très rassurée par le personnage mais Victor promet de ne jamais la mettre dans l'embarras. Ils s'embrassent et partagent un moment intime.