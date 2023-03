Ici tout commence du 2 mars 2023 : Teyssier va démissionner (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 612 d'Ici tout commence du jeudi 2 mars 2023, face au chantage de la cheffe Cardone, Emmanuel n'a d'autres choix que de quitter l'Institut. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 1er mars 2023 à 18h30] Dans l'épisode 612 d'ITC du jeudi 2 mars, les sœurs Armand n'en reviennent pas de savoir qu'Axel est leur frère. Clotilde en veut à Teyssier ne pas avoir confié l'enfant aux services sociaux mais à son frère. Elle pense que le chef a une idée derrière la tête. Les deux sœurs se rendent chez Teyssier, qui affirme ne pas souhaiter dire la vérité à Axel. Clotilde pense qu'Emmanuel a raison, malgré les réticences de Rose. De son côté, Jasmine emmène Axel à la bibliothèque pour trouver des livres culinaires que sa mère Lucie Clément aurait écrits. Il tombe sur un ouvrage co-signé avec la cheffe Cardone à qui il demande du coup des informations. Elle explique que c'est Teyssier qui lui a présenté Lucie, une femme intelligente, fine, drôle. Cependant, elle ne peut pas l'aider sur la quête de son père. Un peu plus tard, Annabelle, qui sait très bien qui est le père d'Axel, confronte Emmanuel. Elle doit recruter un nouveau prof de pâtisserie pour son école et lui demande de démissionner de l'Institut pour la rejoindre sinon elle dit tout à son neveu. Sous la pression, Teyssier décide de donner sa démission.

Au petit-déjeuner, Ambre veut savoir si Salomé n'a pas été trop déstabilisée par ses prédictions de la veille. Dans l'épisode 612 du jeudi 2 mars d'Ici tout commence, pour faire mentir les tarots, Salomé décide de tout faire pour que sa relation avec Gaëtan soit au beau fixe et l'accompagne dans son footing. Pour que leurs mondes se mélangent un peu, elle lui propose de lui montrer des choses en cuisine. Dans l'après-midi, Salomé continue de s'inquiéter pour sa relation avec Gaëtan. Livio propose à Salomé de lui tirer de nouveau les cartes, mais elle refuse. Elle décide de se fier à son instinct.

Enfin, dans l'épisode d'ITC diffusé jeudi 2 mars, Théo propose à Kelly de prendre la tête du Double A pendant qu'il travaille sur la nouvelle carte avec Jude. Flattée, la jeune femme accepte ! Elle commence dans une heure… Mais en cuisine, Tom et Lionel prennent des libertés avec les recettes et la jeune femme est obligée de les recadrer. Un peu plus tard, elle débriefe avec Ambre : elle est désespérée de ne travailler qu'avec des mecs. Ambre lui suggère de monter une brigade de filles !