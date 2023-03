Résumé de Demain nous appartient épisode 1374 du 2 mars 2023

Dans l'épisode 1374 de Demain nous appartient du jeudi 2 mars 2023, Alexis a trouvé le moyen de faire chanter Étienne : faire accuser Dorian du meurtre de Jonas. Résumé.

Dans l'épisode 1374 de DNA du jeudi 2 mars, Dorian avoue tout à son père : il est allé avec Luna trouver Jonas et ce dernier les a menacés. Il a réussi à le faire reculer avec un tournevis qu'il a laissé sur place et les deux jeunes se sont enfuis. Plus tard, en apprenant que Luna a fait une tentative de suicide, Dorian s'écroule et lui rend visite à l'hôpital. Elle est plongée dans le coma et les médecins ignorent si elle va se réveiller. Dorian la supplie de tenir le coup et lui promet que tout va s'arranger et qu'elle pourra même danser de nouveau.

De son côté, la police doute : et si elle avait tué Milan et Jonas ? Mais l'hypothèse ne tient pas, avec une seule jambe valide, la jeune fille est trop faible physiquement pour commettre un tel crime. Les policiers déduisent qu'elle était accompagnée lorsqu'elle est allée voir son ex. En fait, Alexis a tendu un piège à Étienne : il a suivi Dorian et Luna et, Jonas ayant succombé à ses blessures, il a récupéré le tournevis après lui avoir planté dans le ventre post-mortem pour faire croire à un meurtre. Si Étienne refuse de le suivre, son fils aura de gros problèmes. Curtis va donc devoir ouvrir le coffre-fort d'une luxueuse villa pour qu'Alexis puisse éponger ses dettes.

Toujours à Sète, Charlie est jalouse en apprenant que François et Soizic se sont revus. L'aménagement à Sète de l'ex de son compagnon l'inquiète. Elle complexe face à cette femme plus mature et se sent menacée. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Charlie se confie à Christelle qui veut la rassurer : elle aussi est promise à un brillant avenir. Adam raconte à sa mère que son père est très heureux avec sa jeune compagne et Soizic se sent très bien seule. Charlie livre finalement ses craintes à François qui lui promet qu'elle ne doit pas s'inquiéter.

Enfin, dans l'épisode 1374 de DNA diffusé le jeudi 2 mars 2023 sur TF1, Victor est mordu après sa tendre nuit avec Romy et réécrit encore et encore le message qu'il veut lui envoyer. De son côté, la jeune femme a rendez-vous avec Karim et elle lui apprend qu'elle va gérer l'hôtel de Brunet. Le policier ne voit pas la collaboration d'un très bon œil et la met en garde. Lorsqu'il intercepte le message que Victor s'est finalement décidé à envoyer, il voit rouge et confronte l'ancien mafieux pour lui demander de laisser sa belle-sœur tranquille. Victor ne se démonte pas et raconte tout à Romy. De son côté, la jeune femme est contrariée : Victor lui plaît beaucoup, mais elle ne veut pas mélanger vie privée et vie professionnelle. Son nouveau patron admet que son intégrité confirme qu'elle est parfaite pour le poste. Plus tard, Romy demande à Karim de ne plus se mêler de ses affaires.