Ici tout commence du 3 mars 2023 : Axel découvre la vérité (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 613 d'Ici tout commence ce vendredi 3 mars, Axel comprend qu'il est le fils d'Auguste Armand, il rejette les Teyssier et disparaît. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 613 d'Ici tout commence du 3 mars, Teyssier annonce à Cardone qu'il est d'accord pour aller travailler dans son école à Lille. Il ne veut pas déclarer la guerre au clan Armand en révélant qu'Axel est le fils d'Auguste et trouve donc une excuse pour justifier sa démission si soudaine : une nouvelle poussée de sclérose en plaques. Mais Clotilde est méfiante, elle n'y croit pas. De son côté, Axel découvre enfin la vérité. Dans un livre de recettes d'Auguste Armand, il trouve une dédicace de sa mère et comprend qu'elle a eu une histoire d'amour avec le chef. Emmanuel lui confirme qu'Auguste Armand est son père biologique. Bouleversé et persuadé que toute sa famille lui a menti, Axel ne veut plus voir aucun Teyssier. Mais il ignore que Lola et Philippe n'étaient pas au courant non plus. Voyant qu'Axel ne leur répond pas et que personne ne sait où il est, ils sont morts d'inquiétude. Où est-il passé ?

En parallèle, à l'institut, Kelly a encore du mal à se faire respecter par Lionel et Tom qui n'en font qu'à leur tête en cuisine. Pour Ambre, la solution serait de leur donner une petite leçon : une brigade 100 % féminine pour leur prouver qu'elles savent gérer une cuisine sans eux. Théo n'a rien contre cette idée, mais Myriel se montre un peu plus réfractaire. Pourquoi le fait de former une brigade féminine une seule journée prend tout de suite des allures de scandale alors qu'une brigade constituée uniquement d'hommes ne choque personne ? Dans l'épisode d'ITC du vendredi 3 mars, Théo et Olivia parviennent à convaincre le proviseur grâce aux arguments chocs de cette dernière. La décision est prise, les filles prendront les commandes, n'en déplaise à Tom et Lionel.

Enfin, dans l'épisode d'Ici tout commence diffusé le 3 mars du TF1, Eliott remarque que la liste de choses à faire d'Hortense est un peu excentrique et ne comporte pas vraiment de choses réalisables… sauf le fait de dire à sa sœur qu'elle l'aime et de passer son permis. Ils vont commencer par là. Même si elle a déjà raté l'examen de conduite quatre fois, il l'encourage à s'y remettre. Mais ça commence plutôt mal car Hortense n'est même pas capable de démarrer. Eliott la rassure, il lui redonne confiance en elle et elle parvient enfin à démarrer et à rouler ! Hortense voudrait aussi aider son ami à réaliser ses rêves, mais il lui dit qu'il n'a pas besoin de liste car tout ce qu'il désirait est sur le point d'arriver. Il hésite juste sur le fait d'inviter ou non son père à son mariage avec Greg.