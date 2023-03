Ici tout commence dès le 6 mars 2023 : Axel trahi (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans les épisodes d'Ici tout commence de la semaine du 6 mars, Axel ne cesse de découvrir de nouveaux mensonges et ne veut plus entendre parler de son oncle. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 3 mars 2023 à 18h30] Dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés à partir du 6 mars 2023 sur TF1, la famille Auguste encaisse la nouvelle comme elle peut. Louis n'accepte pas qu'Axel soit le fils de son père et suspecte un coup monté de Teyssier. Clotilde est formelle : Emmanuel n'y est pour rien. Armand a bien eu une aventure avec Lucie, mais en apprenant que son amant avait une compagne et un enfant, elle est partie. Lucie était enceinte, mais Armand l'ignorait. La jeune femme est ensuite tombée malade et n'a pas été capable d'assumer un enfant. Pour ne pas semer la zizanie dans la famille de son ex amant et pour que son enfant ne soit pas recueilli par les services sociaux, elle a passé un accord avec Emmanuel et lui a fait promettre de garder cette histoire secrète. Mais voilà, Axel apprend par Théo que sa mère biologique s'est de nouveau manifestée une dizaine d'années auparavant. Axel confronte son oncle et Emmanuel lui avoue que Lucie, se sachant condamnée, a voulu revoir son fils. Mais il a refusé : Axel était bien dans sa famille, il ne voulait pas qu'elle vienne tout briser. Axel pourra-t-il pardonner ce nouveau mensonge ?

Toujours à l'institut, Théo et Anaïs sont officiellement amis et rien de plus. Le fils Teyssier propose à sa camarade de l'aider sur un dessert. Salomé est persuadée que le jeune homme craque pour Anaïs, mais cette dernière lui assure que non. Il vont juste cuisiner ensemble. Salomé lui rappelle que Théo est déjà amoureux de sa cuisine, mais son amie ne veut rien entendre. Cette semaine dans Ici tout commence, Anaïs est sans nouvelles de Lisandro et s'inquiète. Heureusement, elle oublie ses tracas en cuisinant avec Théo. Les deux camarades se rapprochent, mais un appel de Lisandro va venir interrompre cette belle complicité.

Enfin, dans les épisodes d'Ici tout commence diffusé cette semaine sur TF1, Deva et David filent le parfait amour, mais leur relation pourrait bien prendre un tournant un peu plus épicé. Deva exprime son désir à David, mais celui-ci préfère se concentrer sur ses cours. S'ennuierait-il au lit avec elle ? Une conversation va la plonger dans la perplexité puisque, plus tard, elle surprend son petit ami alors qu'il confie à Olivia qu'elle est trop gentille, pas suffisamment incisive et qu'il aimerait plus d'originalité. La jeune fille ne se doute pas que David parle en vérité d'une recette et pense qu'il a envie de pimenter leurs ébats. De quoi Deva sera-t-elle capable pour surprendre David ?