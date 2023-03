Résumé de Demain nous appartient épisode 1377 du 7 mars 2023

Dans l'épisode 1377 de Demain nous appartient du mardi 7 mars 2023, Étienne doit braquer une bijouterie mais Bénédicte trouve l'arme qu'il a cachée. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1377 de DNA du mardi 7 mars, Étienne prétend se sentir mal pour ne pas aller travailler et préparer le braquage qu'Alexis l'oblige à faire. Il devra pointer son arme sur le propriétaire d'une bijouterie pour qu'il leur ouvre son coffre-fort. Étienne ne le sent pas et ne veut pas utiliser d'arme, mais il n'a pas le choix. Nerveux, il cache le matériel pour le braquage dans un placard chez lui. Mais sans le vouloir, Bénédicte trouve le sac avec l'arme à l'intérieur… Pendant ce temps, la police continue son enquête. Tandis que Timothée dit n'avoir rien remarqué à propos des cambrioleurs, Georges a trouvé une correspondance entre l'affaire Pagès et le cambriolage chez Brunet : la voiture. Les agents vont se concentrer sur cet élément pour tenter de retrouver les braqueurs.

Ailleurs à Sète, Amel a décidé de changer de look pour aller au lycée. Elle a troqué son jean contre une robe et fait l'unanimité auprès de Lisa, Victoire et Adam, même si elle ne se sent pas très à l'aise. Dans l'épisode de DNA du 7 mars, remarquant ce changement, Emma et Camille se moquent du nouveau couple en disant à Adam qu'il a enfin brisé la glace. Celui-ci finit par avouer à Amel qu'elles l'appelaient "la reine des glaces" car elle était froide et distante avec lui au début. Le commentaire semble glisser sur la jeune femme : heureusement qu'il a réussi à la faire fondre ! De son côté, Charlie annonce à François que son fils est un bourreau des cœurs et qu'il a enfin officialisé sa relation avec Amel.

Pour finir, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le mardi 7 mars sur TF1, afin de surprendre Marianne, Renaud lui a acheté une robe et demande conseil à Victoire pour trouver un restaurant. Elle lui suggère un endroit dont tout le monde parle, sans vraiment en connaître le concept. Ravie et persuadée que Renaud va l'amener à l'opéra, Marianne comprend qu'ils vont en fait passer la soirée dans un restaurant ne proposant que de la nourriture crue. Tous deux surpris, ils décident d'essayer. Même si Renaud ressort barbouillé (son velouté d'œufs crus à la mangue n'est pas passé), la soirée n'était pas si catastrophique et Marianne remercie Renaud pour sa surprise… Mais la prochaine fois, ils iront au Spoon !