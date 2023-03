Ici tout commence du 7 mars 2023 : Louis veut évincer Teyssier (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 615 d'Ici tout commence du mardi 7 mars 2023, Louis a un plan pour que Teyssier ne soit plus à la tête de l'Institut. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 6 mars 2023 à 18h30] Dans l'épisode 615 d'Ici tout commence du mardi 7 mars, Lola veut aller voir Axel. Depuis la veille, Teyssier est sombre mais n'arrive pas à s'en vouloir: il dit à sa femme qu'il a agi pour Axel, qu'Auguste n'aurait jamais reconnu de toutes façons, selon lui, et qui aurait été orphelin très tôt. Il a peur de le perdre. Ses parents adoptifs disent à Axel qu'ils auraient dû lui dire la vérité mais ce n'est pas ce qui comptait le plus pour eux. Axel leur demande de rentrer chez eux car il compte parler à la famille Armand pour mieux les connaître. A Rose et Clotilde, touchée par sa démarche, il demande comment était leur père. Elles lui proposent de se revoir. Un peu plus tard, Teyssier et Clotilde se disputent au sujet d'Axel et du cheffe Lucio qui a annulé sa venue le lendemain. Louis propose de prendre sa place et demande à Axel de l'assister, ce qu'il accepte. Teyssier met en garde son neveu contre les Armand. Louis imagine alors un plan pour faire virer Emmanuel de l'Institut et en prendre la tête.

En cuisine, la cheffe Listrac valide le dessert d'Anaïs qui avoue avoir travaillé avec un autre chef. Dans l'épisode 615 du mardi 7 mars d'Ici tout commence, Salomé a mis Enzo dans la confidence concernant Théo et les lunch boxes. Ils pensent que Théo a donc aidé Anaïs avec une idée derrière la tête, même si Anaïs assure que tout est clair entre eux. Avant la fin de la journée, Théo et Anaïs se retrouvent en cuisine pour de nouveau partager un grand moment de complicité.

Enfin, dans l'épisode d'ITC diffusé mardi 7 mars, David confie à Lionel que la veille, Deva lui a claqué les fesses avec sa serviette et que ça lui a plu. Lionel pense que la jeune femme veut l'entraîner sur une pente sadomasochiste. Il va essayer de faire un essai. Un peu plus tard, Kelly conseille à David d'être moins bavard avec Lionel qui répète tout. De retour avec Deva, David se rend compte d'un malentendu entre eux. Deva a eu ce comportement la veille de peur que son petit ami la trouve trop classique et qu'il se lasse. Mais David la rassure, il est fou amoureux d'elle.