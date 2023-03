Ici tout commence du 8 mars 2023 : Axel accepte sa part d'héritage (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 616 d'Ici tout commence ce mercredi 8 mars, Axel se laisse manipuler par Louis et se rapproche du clan Armand. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 7 mars 2023 à 18h30] Dans l'épisode 616 d'Ici tout commence du 8 mars, Axel trouve qu'il y a une vraie complicité entre les enfants Armand, il est persuadé que Louis est sincèrement content d'avoir un demi-frère. De son côté, Teyssier s'en veut et voudrait éviter qu'Axel se laisse monter la tête par Louis. Il se rend donc au festival du goût pour parler à celui qu'il considèrera toujours comme son neveu et s'excuse sincèrement. Mais il perd son sang-froid en apprenant que les Armand ont proposé à Axel de reprendre sa part de l'héritage… et ce dernier prend mal de voir Teyssier s'énerver et ne penser qu'à lui. Axel décide de se rapprocher encore plus du clan Armand et accepte sa part de l'héritage. Il ignore que Louis veut l'utiliser pour pousser Teyssier à bout et récupérer son poste de directeur.

En parallèle, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, une brigade entièrement féminine est aux commandes du double A. Les filles ont hâte de montrer de quoi elles sont capables. En plein service, un client demande à voir la cheffe. Ambre se dévoue puisque que Kelly est en plein coup de feu. Le client et sa fille voulaient la féliciter. La fillette veut devenir cheffe plus tard. Ambre lui fait comprendre qu'elles ont besoin d'elle pour prendre la relève et lui suggère de se présenter au concours de l'institut plus tard. Dans l'épisode d'ITC du 8 mars, le service s'est passé à merveille, tous les clients sont satisfaits et Antoine félicite la brigade. Il n'en attendait pas moins d'elles.

Enfin, dans l'épisode d'Ici tout commence diffusé le 8 mars sur TF1, Hortense titille Eliott au sujet de sa bucket list. Elle voudrait qu'il annonce à son père qu'il va se marier avec Greg, mais Eliott refuse car il est persuadé que sa présence gâcherait le mariage. Têtue, Hortense s'obstine et envoie un message à Pascal Prévost pour lui demander de venir à l'institut. Elle est certaine que tout va se passer comme dans une comédie romantique, mais rien ne se passe comme prévu. Assez pressé car ses clients ont besoin de lui, Pascal préfère regarder son portable plutôt que d'écouter son fils qui finit par renoncer à lui annoncer la nouvelle.