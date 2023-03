Résumé de Demain nous appartient épisode 1379 du 9 mars 2023

Dans l'épisode 1379 de Demain nous appartient du jeudi 9 mars 2023, la police comprend enfin qu'un des braqueurs est Etienne. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1379 de DNA du jeudi 9 mars, dans la bijouterie cambriolée, le propriétaire raconte la scène et explique qu'un des deux braqueurs a reconnu la jeune femme et l'a appelée par son prénom : Manon. Surprise par cette information, Aurore demande à Manon si elle a entendu son prénom mais Manon couvre son oncle et ment à sa mère. Elle dit cependant la vérité à Nordine qui l'encourage à tout raconter à la police, d'autant plus que son oncle lui a sauvé la vie. Dans la voiture, Etienne veut qu'Alexis le laisse tranquille mais ce dernier veut attendre d'avoir vendu les bijoux avant de lui rendre le tournevis et sa liberté. Manon donne rendez-vous à Etienne. Ils reparlent de ce qui s'est passé et Etienne dit que si elle décide de dire la vérité à ses collègues, il ne lui en voudra pas. Mais si elle a menti, c'était pour ne pas détruire sa famille. Damien analyse le sang de la voiture du braqueur : il correspond à la moitié de l'ADN de Dorian. Aurore comprend qu'Etienne était dans la bijouterie.

Dans la cour du lycée, Jack trouve Rayane sans même savoir où il est. Il propose alors d'inverser les rôles et de jouer l'handicapé. Mais Rayane heurte Timothée, ce qui met fin au jeu. Dans l'épisode de DNA du jeudi 9 mars, Chloé accueille la nouvelle intervenante venue parler sexualité : le Dr Vernet, la mère d'Adam. Elle remet à sa place Nathan, très dissipé par le sujet, et le cours de prévention se passe bien. Elle propose ensuite à son fils de déjeuner. Au Spoon, dans la soirée, Charlie félicite Amel pour sa belle-mère qu'elle a trouvé super. De son côté, Adam est dépité d'avoir passé sa journée à croiser ses parents.

Enfin, dans l'épisode 1379 de Demain nous appartient diffusé jeudi 9 mars sur TF1, au cabinet de Raphaëlle arrive un énorme bouquet de roses rouges, destiné à Romy de la part de Victor. Elle explique à Raphaëlle qu'elle a cuisiné pour lui mais qu'il ne s'est rien passé. Raphaëlle explique que 30 roses rouges, c'est le signe que Victor pense à plus. Au lycée, Timothée souffre de son bras et que les élèves n'aient aucune considération les uns pour les autres. Il parle à Elsa de Rayane qu'il voit monter dans la voiture de Romy. Il comprend alors que c'est le fils de la femme dont son père est amoureux. Romy laisse un message à Victor pour lui dire qu'elle ne peut pas accepter le bouquet, qu'elle est là comme une amie. Mais dans sa voiture, Romy semble très heureuse d'avoir reçu un bouquet.