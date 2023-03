Ici tout commence du 10 mars 2023 : Eliott quitte définitivement l'Institut (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 618 d'Ici tout commence du vendredi 10 mars 2023, Eliott prend la décision radicale de rejoindre Greg à Tokyo. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 618 d'ITC du vendredi 10 mars, Axel est intégré à l'héritage Armand par donation, ce qui rend Tom un peu jaloux, persuadé qu'Axel va prendre goût à son nouveau statut et prendre la grosse tête. Billie conseille à Axel de se préparer aux critiques dans son dos. En cours, Louis demande à ses élèves de revisiter le canard à l'orange. Le prof fait des reproches à Billie et Tom, mais encense Axel. Théo assiste à la scène et conseille à Axel de se méfier de Louis, tout en lui rappelant que son père a agi par amour pour lui. Au studio, Teyssier manœuvre pour éloigner Clotilde, prend une page de son carnet de recettes en photo et la compare au règlement du cercle. Pas de doute : Clotilde en est la fondatrice ! Il la fait venir dans son bureau et elle nie en bloc.

Au Double A, M. Clerc avait réservé une table pour le déjeuner mais n'est finalement pas venu, ce qui inquiète Hortense. Dans l'épisode 618 du vendredi 10 mars d'Ici tout commence, Eliott découvre qu'il est parti faire un tour du monde seul et il est actuellement à Buenos Aires. Dans la foulée, Eliott reçoit un sms de Greg qui lui dit son amour : il prend alors une décision sur un coup de tête. Il annonce à Mehdi et Hortense qu'il part à Tokyo rejoindre Greg pour toujours. Mehdi le met en garde contre cette idée absurde, à quelques mois du diplôme, tandis qu'Hortense comprend sa décision, face à la tristesse de leur ami. Mehdi accepte la décision d'Eliott et les trois amis s'enlacent.

Enfin, dans l'épisode d'ITC diffusé vendredi 10 mars, c'est l'anniversaire de Kelly mais elle ne souhaite pas le fêter tant que Thomas et Salomé sont fâchés. Salomé promet à sa nièce de réussir à surmonter leurs différents. De son côté, Laetitia essaie de convaincre Thomas de venir assister à la fête d'anniversaire de sa fille, mais il est préoccupé par la présence de Gaëtan. Au Double A, Laetitia et Lionel décorent la cuisine et Salomé et Thomas arrivent chacun les bras chargés d'un gâteau très similaire. Au cours de la soirée, Thomas s'énerve contre Salomé après que Gaëtan a tenté de savoir par téléphone si Kelly avait ouvert son cadeau. Salomé reproche à Thomas d'être un jaloux maladif et Thomas la traite d'égoïste. Kelly les surprend et les deux exs promettent de cesser de se disputer.