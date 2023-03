Résumé de Demain nous appartient épisode 1380 du 10 mars 2023

Dans l'épisode 1380 de Demain nous appartient du vendredi 10 mars 2023, Enora se fait enlever sous les yeux de Sara. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1380 de DNA du vendredi 10 mars, Roxane est inquiète car Enora a 38 de fièvre. Sara et Bart la rassurent, il n'y a pas de quoi annuler la visite de Georges et Nordine. Mais la jeune maman ne l'entend pas de cette oreille. Après avoir fait passer et repasser les mains de Nordine au gel hydroalcoolique, elle annonce que Georges ne pourra pas la voir car elle a maintenant 38,5. En réalité, voulant éviter à tout prix que l'on contamine sa fille en la faisant passer de bras en bras, elle a mis le thermomètre sous l'eau chaude ! Sara trouve qu'elle va trop loin et en parle à Bart au Spoon. Mais elle se fait draguer lourdement par Bruno Paoletti et a une altercation avec lui. Par la suite, en rentrant chez elle, Sara tombe nez à nez avec un homme cagoulé. Il tient Enora dans ses bras ! Qui est-ce et que va-t-il faire ?

En parallèle, dans cet épisode de DNA, Etienne se fait arrêter. Il explique à Martin le chantage que lui a fait subir Alexis et qu'il a fait tout ça uniquement pour protéger Dorian. Le problème, c'est qu'il risque la prison. Et même si la preuve était faite qu'il n'a pas tiré sur Timothée, il serait malgré tout inculpé pour complicité… Il révèle à la police le nom du receleur d'Alexis. Lisa et Karim l'interpellent, ce qui leur permet de localiser le braqueur et de l'arrêter. Ils trouvent les bijoux dans sa voiture. Etienne s'est montré coopératif, cela devrait jouer en sa faveur, mais il va lui falloir un bon avocat.

Ailleurs à Sète, Amel a la mauvaise surprise d'entendre Soizic parler d'elle avec François. La mère d'Adam est inquiète car elle pense qu'Amel n'est pas une fille pour lui, qu'elle est trop effacée et insipide. Elle est convaincue qu'il serait mieux avec quelqu'un de plus affirmé et charismatique. Pour François, tout ce qui compte, c'est que leur fils est heureux avec elle. Apprenant ce qui s'est passé, Lisa pousse sa sœur à aller dire ses quatre vérités à sa belle-mère. Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 10 mars, Amel dit à Soizic qu'elle a été blessée de l'entendre parler d'elle de manière aussi méprisante. Elle l'a jugée sans la connaître, et ça, c'est tout sauf un signe d'intelligence. De son côté, ignorant ce qui s'est passé, Adam rassure Amel : il la trouve parfaite comme elle est et l'aime justement parce qu'elle est différente des autres filles.