Ici tout commence dès le 13 mars 2023 : Théo et Anaïs bientôt en couple ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés dès le 13 mars, Théo et Anaïs se rapprochent. Résumé en avance et spoilers.

Dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés à partir du 13 mars, depuis l'histoire des lunch box mystères, Théo n'arrive pas à se sortir Anaïs de la tête. Jusqu'à présent, il a prétendu qu'ils continuaient à cuisiner ensemble en tout bien tout honneur. Mais il ne peut plus faire semblant plus longtemps. Il apprécie qu'elle l'aide à mettre son égo de côté pour s'excuser auprès de Louis, avec qui il a eu un différend, mais surtout, il ne supporte pas de la voir parler à Lisandro au téléphone. Théo est jaloux et finit par ouvrir son cœur à Anaïs ! Il lui avoue qu'il a des sentiments pour elle, qu'il la trouve belle, douée, drôle… bref, qu'il aime tout chez elle. Lisandro étant absent, Anaïs résistera-t-elle à son charme ?

En parallèle, dans les épisodes d'ITC diffusés la semaine du 13 mars, Emmanuel Teyssier est maintenant certain que Clotilde est la fondatrice du cercle et il est bien décidé à le prouver. Sentant le danger, la directrice contacte Férigno. Afin d'assurer ses arrières, elle lui demande de prétendre qu'elle a bien fondé le Cercle, mais qu'elle en a été évincée il y a dix ans. Le chef accepte, en échange, Clotilde efface la vidéo dans laquelle Férigno reconnaît avoir empoisonné Teyssier. Le secret des sœurs Armand est à l'abri… pour l'instant. Car quand Teyssier cherche, il trouve. Le vote pour la reconduction du directeur aura bientôt lieu, sûrement l'occasion pour Rose et Clotilde d'éloigner Teyssier de l'institut et de leur secret.

De leur côté, Lionel et Solal vivent une expérience déroutante. Après avoir volé des champignons à Souleymane pour les cuisiner et les déguster, c'est le trou noir. Il ignoraient qu'il s'agissait de champignons hallucinogènes et ont passé une nuit de folie. Le problème, c'est que le lendemain, ils ne se souviennent pas de ce qu'il s'est passé, ni pourquoi ils se sont réveillés nus dans le même lit ! Dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés à partir du lundi 13 mars sur TF1, Lionel et Solal mènent l'enquête pour retracer leur soirée et tenter de percer le mystère qui les perturbe.