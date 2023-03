Ici tout commence du 14 mars 2023 : Théo avoue tout à Anaïs (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 620 d'Ici tout commence ce mardi 14 mars, Théo déclare sa flamme à Anaïs et ne la laisse pas indifférente. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 619 d'Ici tout commence diffusé le mardi 14 mars sur TF1, Anaïs a bel et bien réussi à séduire Théo avec sa cuisine. Le fils Teyssier est en train de tomber amoureux, mais ne veut pas séparer son amie de Lisandro. Jude est perplexe, selon lui, Anaïs pourrait bien être attirée par Théo. Ce dernier refuse pourtant quand Anaïs lui propose encore une fois de cuisiner ensemble. La jeune femme n'est pas dupe et insiste pour savoir ce qui se passe. Le fils Teyssier avoue tout : il est amoureux d'elle. Anaïs est touchée et s'apprête même à embrasser Théo quand, soudain... Deva les surprend ! Anaïs veut mettre les choses au clair et dit la vérité à sa camarade : elle a bien failli céder, mais elle est amoureuse de Lisandro et elle fera désormais attention. Deva promet de ne rien dire.

Toujours à l'institut, Axel endosse malgré lui le premier rôle d'une véritable tragédie grecque. Louis louvoie en espérant que son nouveau frère vote contre son oncle. Axel refuse en réalisant que le professeur le manipule depuis le départ, même si celui-ci lui avoue qu'il compte simplement sur sa voix pour éjecter Teyssier. Dans cet épisode d'Ici tout commence, Louis n'a pas fini d'en découdre avec sa famille et ce sont maintenant ses sœurs qui lui annoncent qu'elles ne voient pas sa candidature d'un bon œil. Louis fait trop de vagues, Clotilde sera finalement la candidate du clan Armand, même si elle accepte de déléguer plus de responsabilités à son frère si elle est élue. De son côté, Axel renoue avec sa famille adoptive. Constance lui révèle enfin que Lucie, sa mère biologique, ne voulait pas s'occuper de lui et que la maladie n'a pas joué de rôle dans cette décision. Axel réalise donc qu'Emmanuel et ses parents étaient en fait prêts à tout pour le protéger. Il sait désormais où se trouve sa vraie famille.

Enfin, dans l'épisode 619 d'Ici tout commence diffusé le 14 mars sur TF1, Solal et Lionel se réveillent nus dans le même lit, les mains barbouillées de rose. Les deux compères n'ont aucune idée de comment ils sont arrivés là, même si la perspective d'une nuit d'amour est inconcevable. La dernière chose dont ils se souviennent, c'est d'avoir cuisiné un bouillon avec des champignons volés à Souleymane. Le maraîcher, conserverait-il des champignons hallucinogènes ? Eh oui ! Le jeune homme leur explique les avoir collectés pour faire de la prévention. Lionel et Solal étaient bels et bien drogués la veille au soir. Kelly vient ensuite compléter le puzzle : ils ont débarqué chez elle à 22 h pour lui demander de leur préparer à manger avant de faire n'importe quoi dans sa cuisine. La jeune femme n'a pas digéré l'événement et s'agace en apprenant qu'ils ont mangé des champignons hallucinogènes. Les choses se corsent pour Lionel et Solal, Antoine a perdu sa voiture et ce n'est pas un coup de Souleymane. La preuve ? Solal a les clefs du véhicule dans son sac. Les deux étudiants ne rient plus du tout.