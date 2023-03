Ici tout commence du 15 mars 2023 : Louis bientôt directeur ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 621 d'Ici tout commence du mercredi 15 mars 2023, après la révélation de tricherie, Emmanuel est contraint à la démission. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 621 d'ITC du mercredi 15 mars, Emmanuel se fâche contre son fils après le message anonyme posté la veille sur le groupe WhatsApp de l'Institut. Teyssier a triché pour avoir le poste de directeur, un secret que Théo avait donné pour adhérer au Cercle et qui a été éventé. Emmanuel lui reproche d'avoir fait trop confiance à Vic. Clotilde intercepte Emmanuel et lui propose de nier son implication à elle, en échange de son soutien dans sa réélection. Mais dans le bureau d'Antoine, Emmanuel avoue avoir triché et balance Clotilde, ce qui choque Claire. Teyssier propose de dire que le mot est faux pour ne pas se mettre à dos les élèves. Pendant ce temps, Théo va voir Vic qui ne trouve plus les secrets cachés dans sa chambre et craint que son propre secret soit dévoilé. Antoine réunit à nouveau tout le monde et veut prendre une décision immédiate : Teyssier est mis à pied et il veut nommer un directeur intérimaire. Claire décline le poste car elle ne veut pas être au centre de coups bas, donc Louis propose sa candidature.

Dans les rues de Calvières, Lionel et Solal cherchent la voiture de Myriel qu'ils ont emprunté après avoir mangé des champignons hallucinogènes. Dans l'épisode 621 d'Ici tout commence diffusé le mercredi 15 mars, ils la retrouvent taguée et remplie de boîtes de kebab vides. Ils se dépêchent de la nettoyer pour la remettre à sa place. Un peu plus tard, Antoine la découvre intacte à sa place sur le parking de l'Institut, ses clés déposées sur son bureau avec un mot, "déso". Il disculpe son fils et s'excuse d'avoir douté de lui. Un peu plus tard, la cheffe Listrac recadre Lionel et Solal qui n'ont rien rangé dans l'économat. Ils lui avouent avoir pris des champignons hallucinogènes sans faire exprès et la supplient de ne pas les dénoncer. Elle passe l'éponge mais les menace pour la prochaine fois. De son côté, Antoine retire sa plainte.

Enfin, dans l'épisode d'ITC diffusé mercredi 15 mars, à la veille de son départ, Eliott avoue à Jasmine qu'il culpabilise de la laisser seule avec Naël mais la jeune femme lui dit qu'elle va s'en sortir, épaulé par Axel et Hortense. Ensuite, Eliott montre à Antoine son projet de Double A Nomade. Il le félicite pour son super boulot et Eliott en profite pour lui annoncer sa décision de rejoindre Greg au Japon. Antoine lui demande de tenir trois mois jusqu'aux examens. Eliott dit que travailler dans un gastronomique à l'autre bout du monde sera tout aussi formateur que de faire ses études à l'Institut mais Antoine lui dit qu'il ne le soutiendra pas. Avec ses amis, Eliott commence à douter de son choix de partir. Il reçoit un coup de téléphone de Greg et semble inquiet.