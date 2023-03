Résumé de Demain nous appartient épisode 1384 du 16 mars 2023

Dans l'épisode 1384 de Demain nous appartient du jeudi 16 mars 2023, alors que la police enquête sur le tueur en série, un rôdeur tourne autour de la maison de Victoire et Lisa. Résumé.

Dans l'épisode 1384 de Demain nous appartient du jeudi 16 mars, Martin écarte Lisa de l'enquête, la trouvant trop impliquée. La piste du tueur en série est prise au sérieux et toutes les équipes sont sur le coup. Le profiler engagé pour déterminer le profil du tueur pense que le serial killer a vécu des traumatismes dans l'enfance. Lisa apprend que les deux nouvelles victimes ont reçu un coup dans le crâne avec un pistolet d'abattage, quand ses parents avaient pris une balle dans la tête. Cette dernière apprend et refuse d'autant plus d'être mise à l'écart et étudie le dossier. Victoire la surprend, et finalement, sa cousine lui raconte tout. Victoire est sous le choc et regrette de ne pas avoir été là pour Lisa et Amel. Lisa la rassure : elle a été là, sans le savoir. De leur côté, Sara et Roxane sont inquiètes, mais Bart s'installe chez elles pour les rassurer. Mais ce soir à Sète, c'est la maison de Lisa et de Victoire qui intéresse le rôdeur.

Toujours à Sète, Alma fait ses cartons et Benjamin veut être sûr qu'elle ne regrette pas sa décision. La professeure est certaine de vouloir le suivre. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Benjamin fait comprendre à sa compagne qu'il aimerait qu'ils aient un enfant ensemble. Alma est déroutée et se confie à Victoire. Cette dernière lui rappelle que c'est pour ce motif qu'elle a rompu avec Ventura. La professeure d'anglais est heureuse de pouvoir mener sa vie en toute liberté maintenant qu'Hadrien est adulte, mais Victoire la prévient : Benjamin va revenir à la charge.

Enfin, dans l'épisode 1384 de Demain nous appartient diffusé le jeudi 16 mars sur TF1, Audrey et Damien sont en vacances et ont laissé les enfants à la maison avec un congélateur plein. Rayane passe chercher Jack pour aller en cours. Au moment de partir, les deux adolescents réalisent que le congélateur est en panne. En essayant de gérer la situation, ils se rapprochent et manquent de s'embrasser, mais Jordan et Lizzie rentrent au même moment. L'ainé prend la crise en main et organise une distribution des plats aux voisins pour éviter le gaspillage. Pour finir, les enfants Roussel organisent un dîner chez eux en compagnie de Judith et de Rayane, qui semble finalement se faire accepter de la famille de Jack.