Ici tout commence dès le 20 mars 2023 : les secrets de Billie et Vic dévoilés (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans les épisodes d'Ici tout commence à partir du lundi 20 mars 2023, le délateur continue de faire fuiter les secrets des membres du Cercle. Résumé en avance et spoilers.

Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence dès le lundi 20 mars, Joachim rentre soutenir Clotilde après les remous des dernières semaines. Elle craint que le secret d'Enzo soit éventé et Rose lui conseille de lui en parler directement. Les deux sœurs n'ont aucune confiance en lui. Un peu plus tard, elles convoquent les élèves au sujet de la fuite des secrets et mentent en disant connaître l'identité du délateur. Mais ce dernier, loin d'être apeuré, balancer sur le groupe WhatsApp qu'il livrera de nouveaux secrets à 17h. Enzo angoisse et accuse Vic. Devant le Cercle réuni, elle refuse de montrer son téléphone mais nie être impliquée. Pendant ce temps, Constance et Théo vont voir Emmanuel, fraîchement évincé. Ce dernier est confiant, certain de pouvoir récupérer son poste. A 17h, le délateur livre le secret de Billie, qui avoue travailler sur le site Paradise et celui de Vic, qui a failli tuer son entraîneur de basket.

Dans les marais salants, Salomé tente de se détendre avec une séance de yoga avant de devoir de nouveau affronter Thomas. Dans les épisodes d'Ici tout commence à partir du lundi 20 mars, Salomé explique à Gaëtan que Thomas fait tout pour lui faire payer sa rupture. Mais à l'Institut, Thomas demande à Salomé de l'assister pour son cours tout en reconnaissant ne pas avoir été très sympa avec elle ces derniers temps. Salomé ne cherche pas à être amie avec son ex mais quand il évoque Kelly pour améliorer leur relation, elle se laisse convaincre. Mais après le cours, Thomas lui fait une déclaration d'amour et lui dit qu'il n'arrive pas à l'oublier. Salomé lui répète qu'elle a choisi Gaëtan et quitte l'atelier.

Enfin, dans les épisodes d'ITC diffusés à partir du lundi 20 mars, le tournoi de pétanque a lieu à Calvières. Lionel veut faire équipe avec Kelly, qui refuse. Puis avec Solal, qui refuse également. Olivia, qui a entendu la conversation, dit combien elle aime cette activité. Mais elle a rendez-vous avec un fournisseur et ne peut pas être sa partenaire. Lionel fait part de sa déception à Kelly, qui se ravise et accepte de participer au tournoi, même si elle ne sait pas jouer. Elle laisse Lionel en plan quand son petit ami lui fait le reproche. Il tente de la rattraper.