Résumé de Demain nous appartient dès le 20 mars 2023

DEMAIN NOUS APPARTIENT. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 20 mars 2023, Lisa trouve Geoffrey Allard inconscient. Résumé.

Dans les épisodes de DNA diffusés à partir du lundi 20 mars sur TF1, les enquêteurs sont toujours sur la piste de l'assassin. Lisa est persuadée que le coupable est Geoffrey Allard, le jardinier du couple, et fait appel à Benoît Letelier pour témoigner. Ses parents aussi ont été assassinés par le monstre d'Argenteuil il y a 15 ans (c'est comme ça qu'ils se sont connus) et il travaillait justement comme jardinier chez lui. De plus, Geoffrey Allard se trouve dans la région. Tout l'accuse, même si le suspect affirme le contraire. Lisa est sûre d'elle, pourtant, Sara a des doutes, elle a l'impression que l'individu qui s'est introduit chez elle était plus grand. Lisa décide d'aller parler à Allard dans sa cellule, mais elle le trouve inconscient ! Il n'a pas de pouls et elle tente de le ranimer.

En parallèle, dans les épisodes de DNA de la semaine du 20 mars Victoire, qui a eu un vrai coup de foudre pour son nouveau collègue Aaron, se jette à l'eau et l'invite à un concert de jazz. Elle précise que l'endroit est très romantique et le beau médecin accepte avec plaisir. Malheureusement, une urgence de dernière minute l'empêche d'arriver à l'heure… Il confie à Soizic qu'il est épuisé et préfèrerait juste boire un verre. Soizic profite de la situation et finalement, les deux médecins se retrouvent dans le mobil-home d'Aaron. L'occasion de se rapprocher… Victoire se laissera-t-elle doubler par Soizic ?

Constatant que c'est le dernier jour pour choisir une activité de la box que ses petits-enfants lui ont offerte, Marianne décide d'aller faire de l'accrobranche. Puisque Renaud ne peut pas l'accompagner, elle demande à Chloé, Anna, Bart et Judith, mais personne n'est disponible. Elle croise alors Sébastien Perrault au Spoon et lui demande s'il voudrait venir avec elle. Évidemment, le procureur accepte. La complicité est au rendez-vous, même si Marianne a le vertige. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 20 mars sur TF1, Renaud voit bien que Sébastien est intéressé par Marianne et ne cache pas sa jalousie. Marianne résistera-t-elle au charme de son nouveau prétendant ?