Ici tout commence du 21 mars 2023 : Vic a été victime d'une agression (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 625 d'Ici tout commence ce mardi 21 mars, Vic finit par révéler que son entraîneur avait tenté de la violer. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 625 d'Ici tout commence du 21 mars, Vic est rejetée de tous maintenant que son secret a été révélé. A-t-elle vraiment essayé de tuer son entraîneur ? Hortense, Rose et Clotilde voudraient connaître sa version des faits, mais Vic se ferme et répond que tout ça, c'est derrière elle. Surpris que Vic n'essaye pas de se justifier, Enzo et Clotilde pensent qu'elle a peut-être inventé cette histoire pour ne pas qu'on la soupçonne d'être celle qui envoie les messages. Mais sous la pression, Vic finit par leur avouer que son entraîneur a essayé de la violer et qu'elle n'a fait que se défendre. Clotilde s'en veut de l'avoir traitée comme une coupable et Hortense, qui n'avait pas été mise au courant, est maintenant là pour soutenir sa sœur. Enzo s'excuse, il est bien décidé à coincer celui qui envoie ces messages et à le lui faire payer cher.

En parallèle, Gaëtan pose des questions à Salomé concernant Thomas, mais elle est distante… Elle se confie plus tard à Laetitia : elle n'arrive pas à oublier complètement Thomas et ressent encore quelque chose quand elle le voit. Mais en même temps, elle est très complice avec Gaëtan. Salomé est-elle amoureuse de Thomas ou de Gaëtan ? Il semblerait qu'elle aime les deux, mais elle va devoir faire un choix. Dans l'épisode d'ITC du mardi 21 mars, tandis que Gaëtan fait part de ses inquiétudes à Joachim à propos des sentiments de Salomé, celle-ci met les choses au clair avec Thomas. Même si elle a encore des sentiments pour lui, elle aime Gaëtan et voudrait construire quelque chose avec lui.

Enfin, toujours dans l'épisode d'Ici tout commence diffusé le 21 mars sur TF1, Antoine avoue à Rose qu'un projet lui trotte dans la tête : il voudrait mettre en place un atelier cuisine en pleine nature, pour que les élèves aient une autre dynamique de groupe et un autre rapport au travail. Le moins d'ustensiles et d'ingrédients possibles et surtout, zéro hiérarchie. Rose est surprise mais lui fait confiance. De leur côté, les élèves sont partants et Teyssier finit même par se greffer au projet. Il pense que cet atelier "Koh-Lanta" est une super idée et propose d'animer un atelier pâtisserie. N'ayant pas l'habitude d'avoir son soutien, Antoine se demande s'il n'y a pas un loup, mais Teyssier lui assure que non. Vraiment ?