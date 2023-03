Résumé de Demain nous appartient du mardi 21 mars 2023

Dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le 21 mars 2023, le meurtrier court toujours et le mystérieux Aaron a des choses à cacher. Résumé.

Dans l'épisode 1387 de DNA diffusé le mardi 21 mars 2023, Victoire est sur le point de pardonner Aaron de ne pas être venu à leur rendez-vous de la veille, mais Soizic lui apprend qu'elle a passé la soirée avec le beau cardiologue. Encore une fois, Aaron se rattrape et avoue à Victoire qu'il ne s'est rien passé et qu'il est vraiment mauvais pour séduire les femmes. Il lui propose de se rendre à un nouveau concert et la laisse réfléchir. De leur côté, Chloé et Alex remarquent que Céleste n'est pas très en forme, mais comme elle n'a pas de fièvre, ils décident de la mettre à la crèche. Plus tard, la crèche appelle Chloé : la petite Delcourt a dû être conduite d'urgence à l'hôpital pour être opérée d'une péritonite. C'est Aaron qui l'a opérée et il réserve un accueil glacial à ses parents, à qui il reproche de ne pas avoir pris les symptômes de l'enfant au sérieux. Chloé tombe des nues puisque sa petite fille allait très bien le matin même. De retour chez lui, Aaron continue déballer ses cartons et récupère un étrange DVD nommé "les aventures de Mina" : un DVD pour enfant très cher au tueur en série...

Toujours à Sète, Georges enquête sur le programme que les Chassagne regardaient à la télévision au moment de leur meurtre. Il découvre que ce soir-là, ils ont loué ce fameux DVD, Les aventures de Mina. Lisa révèle qu'elle aussi possédait cette série enfant, et qu'elle raconte l'histoire d'une orpheline qui cherche de nouveaux parents. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Lisa s'embourbe et craint de ne plus jamais retrouver une vie normale. Elle se sent coupable de la crise cardiaque de Geoffrey Allard, elle a l'impression de l'avoir poussé à bout même si ses analyses révèlent une défaillance cardiaque. La policière peut heureusement compter sur Martin, qui lui promet qu'ils vont trouver le tueur et sur Victoire qui sait toujours comment la réconforter.

Enfin, dans l'épisode 1387 de Demain nous appartient diffusé le 21 mars 2023 sur TF1, Christelle et Sylvain affrontent des problèmes d'un autre genre. Le couple voudrait s'offrir un beau voyage, mais ne sait pas quelle destination choisir. Ils se procurent un globe terrestre à faire tourner pour pointer un lieu au hasard, mais Sylvain n'est pas convaincu quand Christelle choisit les Antilles. Finalement, il a une idée : ils vont se rendre sur place en voilier ! Alex rappelle à Sylvain qu'il n'a aucune expérience, ce qui ne semble pas dissuader Moreno. Il convainc même son ami de l'accompagner à la marina et jette son dévolu sur un bateau qui tombe en ruine. Il décide de le retaper, malgré les doutes de Christelle.