Résumé de Demain nous appartient épisode 1388 du mercredi 22 mars 2023

DEMAIN NOUS APPARTIENT. Dans l'épisode 1388 de Demain nous appartient diffusé le 22 mars 2023, le meurtrier se cache au domicile des Delcourt et les menace à leur retour. Résumé.

Dans l'épisode 1388 de Demain nous appartient diffusé le mercredi 22 mars 2023, au commissariat, Lisa poursuit son enquête sur le tueur en série et trouve des indices troublants concernant le Dr Aaron Leclercq qui semble être lié à plusieurs affaires d'assassinats à Sète, à Nantes et à Colombes. Elle se rend à son domicile pour l'interroger avec Sara : étonnamment, le médecin habite dans un mobil-home. Comme il est absent, Lisa décide d'y jeter un coup d'oeil, hors procédure. Elles y découvrent un DVD des "Aventures de Mina", un dessin animé que le tueur avait pris chez les Chassagne.

A l'hôpital, Chloé culpabilise après qu'Aaron lui ait dit qu'elle avait emmené Céleste un peu trop tard aux urgences. Mais le risque de surinfection est écarté. Lisa se rend à l'hôpital pour interroger Aaron mais ne trouve que Victoire, qui juge impossible que le médecin soit le tueur en série. Quand Chloé rentre chez elle, le tueur surgit, la baîllonne, puis frappe Alex et le bâillonne à son tour. Après avoir reçu de nouveaux éléments venant de Georges, Lisa décide d'aller interroger les Delcourt. Elle tombe sur le tueur qui empoigne Chloé et menace de la tuer.

Toujours à Sète, dans l'épisode de DNA du mercredi 22 mars, à l'hôpital, William s'informe sur la relation entre Soizic et Aaron. Elle lui assure qu'il ne s'est rien passé entre eux et qu'elle n'a jamais eu l'intention d'avoir des relations intimes avec lui. Son seul objectif est de récupérer son ex, François avec qui, selon elle, la séparation n'est pas définitive. Après sa garde, elle se rend chez François sous un faux prétexte. Charlie rentre et se montre peu chaleureuse. Après le départ de Soizic, elle tente de faire prendre conscience à son amoureux que son ex-femme le manipule pour le récupérer. François n'abondant pas dans son sens, Charlie quitte l'appartement. Le couple se réconcilie au Spoon.

Enfin, dans l'épisode 1388 de Demain nous appartient diffusé le 22 mars 2023 sur TF1, Etienne est sorti de prison et reprend son poste de CPE au lycée. Bénédicte calme son stress mais Etienne se montre paranoïaque dans la cour du lycée et met 4 heures de retenue à Emma et Nathan, pensant qu'elle parle de lui alors qu'il parle d'une série. Quand il comprend, Etienne est dépité. Il n'a plus envie d'aller au lycée, et aimerait prendre son bateau et partir loin. Sylvain entend leur conversation et parle à Etienne du voilier qu'il vient d'acheter et qui mériterait d'être restauré. Etienne pourrait être intéressé.