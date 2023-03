Ici tout commence du 23 mars 2023 : le secret d'un professeur bientôt dévoilé (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 627 d'Ici tout commence du jeudi 23 mars 2023, alors qu'Enzo continue de paniquer, un nouveau message anonyme arrive. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode d'Ici tout commence du jeudi 23 mars, Enzo confie à Mehdi qu'il soupçonne Hortense d'être le corbeau. Mais Mehdi défend sa petite amie qu'il pense incapable de mettre un plan pareil en place. Enzo lui demande quand même de parler à Hortense. Il a trop peur que son secret soit dévoilé. Hortense assure à Mehdi qu'elle n'aurait jamais fait une chose pareil et qu'elle a juste cherché à protéger son couple. Elle se confie ensuite à Vic qui ne la soupçonne pas. Enzo profite qu'Hortense prenne sa douche pour fouiller dans son téléphone et se voit confirmer qu'elle n'est pas le corbeau. De leur côté, les sœurs Armand et Emmanuel sont toujours à couteaux tirés alors qu'un nouveau message anonyme arrive sur le WhatsApp de l'Institut : un nouveau secret sera dévoilé demain et un professeur sera impliqué.

Au Double A, Anaïs et Théo cuisinent ensemble dans une grande complicité au moment où Lisandro fait son entrée dans la cuisine. Dans l'épisode du jeudi 23 mars d'Ici tout commence, Anaïs est déstabilisée et Lisandro lui explique qu'il voulait lui faire une surprise. Mais Anaïs est mal à l'aise vis-à-vis de son petit ami mais Théo la rassure : ils cuisinent ensemble, ils ne font rien de mal. Durant le service, Anaïs passe faire un petit coucou à Lisandro et ils reviennent sur l'épisode du matin. Anaïs donne ensuite rendez-vous à Théo pour lui parler. Maintenant que Lisandro est revenu, elle préfèrerait qu'ils gardent leurs distances. Théo accuse le coup et prend sur lui.

Enfin, dans l'épisode d'ITC diffusé jeudi 23 mars, Jasmine s'excuse auprès d'Ambre après leur dernière discussion. Cette dernière lui confie qu'elle a beaucoup d'admiration pour elle : non seulement elle est major de promo mais son couple est solide et elle s'occupe bien de son fils. Elle lui dit que ce qui s'est passé avec Axel n'avait pas d'importance. Jasmine aussi lui confie son admiration : à ses yeux, Ambre est une femme libre et forte. Les deux jeunes femmes se réconcilient. Tout comme Jasmine et Axel.