Résumé de Demain nous appartient épisode 1389 du 23 mars 2023

DEMAIN NOUS APPARTIENT. Dans l'épisode 1389 de Demain nous appartient diffusé le 23 mars 2023, Benoit espionne Alma et Benjamin et le couple se retrouve sur la liste du tueur. Résumé.

Dans l'épisode 1389 de Demain nous appartient diffusé le jeudi 23 mars 2023, la police arrête et interroge Aaron qui a tout du suspect idéal : orphelin, très impliqué dans la protection des enfants, et possédant le DVD des aventures de Mina. Mais ce n'est pas son ADN qui est sur la scène de crime, il n'a pas de trace là où Roxane a frappé l'agresseur et son alibi est confirmé. Le docteur Leclerc est relâché et Lisa demande à Martin de la retirer officiellement de l'enquête, se sentant incapable de faire son travail correctement. De son côté, Benoit est partout à Sète. Il tire des informations à Lisa, il épie Benjamin et Alma et trouve même une excuse pour passer la voir à son domicile. À la fin de cet épisode, le tueur en série observe tous les clichés de ses victimes... Et des prochaines : Alma et Benjamin. Benoit est il impliqué ?

Toujours à Sète, Alma et Benjamin ignorent tout de la menace qui les guette. Le couple essaye de s'ajuster alors que le déménagement à Paris approche. Dans cet épisode, Ventura insiste auprès de sa compagne pour avoir un enfant d'elle. Alma se sent oppressée et les amoureux ont du mal à se comprendre. Ils se confient à leurs amis qui les aident à y voir plus clair. À la sortie du travail, le couple se retrouve dans la rue et crève immédiatement l'abcès. Benjamin comprend qu'Alma est amoureuse de lui et que son hésitation n'a rien de personnel. Alma lui avoue même qu'elle serait prête à y penser. Réconcilié, le couple s'enlace tendrement, sans remarquer que Benoit enregistre l'échange sur son smartphone.

Enfin, dans l'épisode 1389 de Demain nous appartient diffusé le jeudi 23 mars sur TF1, Soizic est prête à tout pour séparer François et Charlie. Elle se confie à William : la vie ne vaut pas le coup sans son ex. Le docteur Daunier lui conseille de se méfier : Charlie Molina n'est pas du genre à se laisser faire. François, de son côté, ne remarque rien et constate juste que son ex adore toujours autant la provocation. Soizic trouve toutes les excuses possibles pour faire interruption dans la vie de son ex et Charlie finit par la prévenir : elle ne la laissera pas lui voler son compagnon. Soizic essaye d'humilier Charlie et se fait traiter de vieille peau. Entre les deux femmes, la guerre est déclarée !