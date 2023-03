Résumé de Demain nous appartient épisode 1390 du 24 mars 2023

DEMAIN NOUS APPARTIENT. Dans l'épisode 1390 de Demain nous appartient diffusé le 24 mars 2023, le tueur s'infiltre chez Alma et l'immobilise jusqu'au retour de Benjamin. Résumé.

Dans l'épisode 1390 de Demain nous appartient diffusé le vendredi 24 mars 2023, Alma reçoit Benoit chez elle pour lui donner quelques conseils. Quelques minutes après son départ, le tueur en noir pénètre chez Alma et l'immobilise. Lorsque Benjamin vient la rejoindre, le salon est retourné et sa compagne, ligotée. Elle tente de l'avertir, mais c'est trop tard : Benjamin est assommé par le tueur. De son côté, Chloé retrouve dans son jardin une clef USB où le fameux dessin animé Les aventures de Mina est gravé. Georges espère tenir une piste en contactant l'établissement qui aurait distribué ces clefs, alors que l'enquête piétine. Ils n'ont plus de suspects depuis la libération d'Aaron. Ce dernier n'a pas digéré sa garde à vue et se brouille avec Victoire quand elle tente de lui expliquer la situation de Lisa.

Toujours à l'hôpital Saint Clair, Marianne est séduite par Sébastien, et Renaud se sent menacé. Raphaëlle remarque le trouble de son père et l'interroge. Perraud avoue qu'il craque pour Marianne, même si elle est mariée. L'avocate prévient Chloé qui décide de parler à sa mère. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Marianne Delcourt nie en bloc et affirme qu'elle aime toujours Renaud, malgré la routine. Alex intervient pour donner quelques conseils à Renaud : le docteur doit se montrer romantique. Plus tard, Marianne découvre un magnifique paquet sur son bureau. C'est un beau foulard et la directrice est très touchée par la belle attention de son mari. Pourtant, quand elle lit le petit mot qui accompagne le cadeau, il est signé de Sébastien. Marianne tombe de haut.

Enfin, dans l'épisode 1390 de Demain nous appartient diffusé sur TF1 le vendredi 24 mars 2023, Étienne est formel : le bateau de Sylvain est irrécupérable. Il lui conseille de refuser la vente, mais Sylvain avoue qu'il l'a déjà payé. Étienne appelle le vendeur et mettant son expérience maritime en avant, il le menace au bluff de le dénoncer aux autorités pour arnaque. L'escroc rembourse Sylvain, ravi. Curtis lui fait remarquer qu'avant d'envisager d'acheter un voilier, il ferait mieux d'apprendre à naviguer et il lui propose de lui apprendre les bases. Quand il rentre chez lui, Étienne raconte son bluff à Bénédicte. Elle ne peut s'empêcher de rebondir avec amertume sur ses mensonges avant de s'excuser et de promettre de tourner la page, ou au moins d'essayer.