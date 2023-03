Ici tout commence dès le 27 mars 2023 : Louis est-il le corbeau ? Spoilers

ICI TOUT COMMENCE. Dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés à partir du 27 mars 2023, l'attitude suspecte de Louis éveille les soupçons : et si c'était lui le délateur ? Résumé en avance et spoilers.

Dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés dès le lundi 27 mars 2023, le délateur n'est toujours pas identifié, même si ni Clotilde, ni Enzo, n'ont reçu de messages de menaces ces derniers jours. Les sœurs Armand savent qu'un nouveau message compromettrait l'élection de Clotilde et elles confisquent tous les téléphones des élèves sous prétexte qu'avec ce qui se passe en ce moment, mieux ne pas en rajouter. Cette idée ne fait pas l'unanimité, mais les sœurs Armand ne plient pas, d'autant plus que Rose veut fouiller dans le téléphone des élèves pour trouver le coupable. Elle fait chou blanc, au point de se demander si le corbeau est vraiment parmi les élèves. Enzo découvre que Clotilde et Rose commencent à trouver l'attitude de leur frère louche et l'étudiant informe ses camarades : Louis serait peut-être le délateur. Avec Vic, il monte un plan pour pouvoir fouiller dans son téléphone portable et bingo, le secret de Mehdi est photographié dans le smartphone de Louis.

Toujours à l'Institut, Zacharie est fini. Il a perdu le respect de ses pairs et est dorénavant considéré comme un imposteur. Au moment de récupérer ses affaires, il tombe sur Emmanuel Teyssier qui l'humilie et n'hésite pas à lui rappeler à quel point il n'est qu'un minable. Cette semaine dans Ici tout commence, Zacharie décide de prendre ses distances avec l'Institut, mais Laetitia, qui le soutient plus que tout, le convainc de rester. Il pourrait venir chez-elle pour se refaire une santé. La cohabitation, sera-t-elle à l'image de leur histoire : explosive ?

Enfin, dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés à partir du lundi 27 mars 2023 sur TF1, Gaëtan est très amoureux de Salomé, mais n'a pas l'impression qu'elle soit aussi passionnée que lui. Il tente de trouver de l'aide auprès de Joachim qui lui conseille d'interroger Laetitia. Cette dernière est désolée, mais Salomé n'aborde jamais sa relation amoureuse. Finalement, Gaëtan confronte sa petite amie et lui fait part de ses sentiments : Salomé lui répond qu'elle est attachée à lui, mais qu'elle a l'impression d'avoir sauté trop vite d'une relation à l'autre. Pour ne pas souffrir davantage, Gaëtan prend la décision de rompre. Salomé va-t-elle tenter de le reconquérir ?