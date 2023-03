Résumé de Demain nous appartient dès le 27 mars 2023

DEMAIN NOUS APPARTIENT. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du lundi 27 mars 2023, le meurtrier a peut-être été identifié. Résumé.

Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du lundi 27 mars 2023, Alma est décédée et la femme de ménage, sur place, raconte les événements. Le tueur était cagoulé et pas identifiable. Une trace de sang est cependant retrouvée sur le jean de la victime. A l'hôpital, Benjamin est effondré. Sara l'interroge : quand il est rentré chez lui, les lumières étaient éteintes et Alma était ligotée sur le canapé. Il a été assommé et à son réveil, il était lui aussi ligoté. Sa compagne a été tuée mais l'arme s'est enrayée quand est venu son tour.

Au commissariat, Martin fait de l'affaire une priorité absolue. Lisa ne comprend pas pourquoi Alma et Benjamin ont été la cible du tueur. Revenus du Maroc, Damien et Audrey apprennent la terrible nouvelle. Les lycéens sont également sous le choc. Au commissariat, le sang du jean est le même que celui laissé sur Corinne Chassagne. Damien réussit à identifier le savon à barbe utilisé par le tueur. Lisa le sent : c'est le même que celui de Benoît…

Toujours à Sète, dans les épisodes de DNA à partir du lundi 27 mars, stressée, Manon fait ses débuts au commissariat et ses collègues lui ont préparé une petite fête pour son affectation. Alors que Martin l'invite avec Nordine à déjeuner au restaurant, Jules débarque, ce qui fait la joie de Martin, heureux de retrouver le fils de Virginie. Il le prend dans ses bras et apprend que Jules doit rester quelques jours pour revoir ses amis car il a rompu avec sa copine mais n'a pas d'endroit encore pour dormir. Martin propose de l'héberger, devant Nordine, médusé. Plus tard, Gabriel croise Jules sur un banc devant le cabinet de Raphaëlle. Il fume un joint et Gabriel lui demande de l'éteindre pour que sa patronne ne pense pas qu'il fume.

Enfin, dans les prochains épisodes de Demain nous appartient diffusés le 27 mars 2023 sur TF1, avant de partir à l'hôpital, Marianne essaie le foulard offert par Sébastien et relit, flattée, son petit mot. A l'hôpital avec Renaud, le couple semble très amoureux, ce qui fait l'admiration de Christelle qui félicite Renaud pour… le foulard qu'il a acheté à sa femme la semaine dernière. Marianne invite Sébastien pour l'apéritif et Renaud fait une grande démonstration d'amour devant le procureur, suggérant même de lui présenter leur amie Claudine.