Résumé de Demain nous appartient épisode 1392 du 28 mars 2023

DEMAIN NOUS APPARTIENT. Dans l'épisode 1392 de Demain nous appartient du mardi 28 mars 2023

Dans l'épisode 1392 de DNA du mardi 28 mars, la police soupçonne de plus en plus Benoît d'être le tueur. Il est en effet troublant de constater qu'il utilise le même savon que l'assassin et qu'il habitait toujours près du lieu des crimes… Lisa est persuadée qu'il est l'auteur des meurtres, mais elle pourrait faire fausse route. Et les résultats des analyses le confirment : l'ADN retrouvé sur les victimes n'est pas celui de Benoît Letellier. Cependant, ces coïncidences sont déconcertantes et Benoît reconnaît qu'il a l'impression que le tueur le traque. Mais si ce n'est pas lui, qui est-ce ?

En parallèle, Soizic surprend Charlie et Jules qui boivent un verre ensemble et saute sur l'occasion pour provoquer sa rivale en lançant qu'ils forment un beau couple et pourraient raviver la flamme. Charlie n'est vraiment pas de cet avis, ce qui est un coup dur pour Jules qui voudrait la reconquérir. Dans l'épisode de DNA du mardi 28 mars, tandis que François demande à Soizic d'arrêter d'essayer de mettre le bazar dans sa relation avec Charlie, cette dernière, piquée au vif par Jules qui lui reproche d'être devenue coincée depuis qu'elle sort avec le professeur, décide d'organiser une grande fête. Nathan met en garde son amie, en voulant prouver à son ex qu'elle est toujours la même, elle pourrait créer un malentendu.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le 28 mars sur TF1, agacée par l'attitude de Renaud envers Sébastien, Marianne lui fait bien savoir qu'elle n'a pas apprécié de le voir se comporter de façon aussi indigne et qu'elle ne supporte pas sa jalousie. Plus tard, parlant de ce problème à Chloé, Marianne affirme ne pas avoir de sentiments pour Sébastien. Suivant le conseil de sa fille, elle met les choses au clair avec le procureur. Elle lui fait comprendre que bien qu'elle l'apprécie, elle est mariée et ne veut pas d'ambiguïté, c'est pour cela qu'elle lui rend le foulard qu'il lui a offert. Une vraie désillusion pour Sébastien.