Ici tout commence du 28 mars 2023 : Louis et Charlène de nouveau ensemble (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 630 d'Ici tout commence du mardi 28 mars 2023, Enzo confie son secret à Vic et Louis détruit les secrets du Cercle. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 630 d'Ici tout commence du mardi 28 mars, on apprend que Louis est le délateur : toutes les photos des secrets des membres du Cercle ont été retrouvées dans son téléphone. Rose et Clotilde comprennent que son plan consistait à les discréditer pour récupérer le siège de directeur de l'Institut. Il propose à Clotilde un marché : son silence contre sa voix au moment du vote, ce qu'elle refuse. Charlène est de retour à l'Institut. Elle retrouve son père désœuvré après sa mise à pied et il lui reproche sa tricherie qu'elle regrette. Un peu plus tard, elle retrouve Louis dans un café : elle regrette de l'avoir manipulé et trouve trop dur de ne pas l'avoir dans sa vie. Elle lui propose de reprendre leur relation mais Louis pense que c'est une mauvaise idée. Clotilde discute avec Louis : elle pense qu'il n'est pas prêt pour être directeur, tout en reconnaissant ses qualités. Elle accepte de lui donner sa voix. Un peu plus tard, Charlène surprend Louis en train de déchirer les secrets. Il a agi pour se venger de Teyssier qui l'a séparé d'elle. Ils s'embrassent en se promettant de ne pas refaire les mêmes erreurs. Vic surprend Enzo en train de faire sa valise. Il lui avoue son secret : il a balancé un raquetteur à la police il y a cinq ans et a dû changer de nom pour qu'on ne le retrouve pas. Il lui donne son vrai nom : Joseph.

Au Double A, la brigade 100% féminine est super motivée malgré l'annulation de quelques clients, habitués à leur chef habituel. Dans l'épisode du mardi 28 mars d'Ici tout commence, Rose leur conseille de donner le maximum et prendre du plaisir à préparer leurs plats. Deva est un peu démotivée mais Jasmine et Ambre l'encouragent : si même une seule personne aime leur cuisine, c'est gagné ! Avant le début du service, les filles sont contentes : les réservations ont repris. Mais Théo n'est pas sûr que ça suffise. Il veut repousser le projet pour mieux se préparer. Hortense essaie d'intercéder en leur faveur en disant qu'elle fait partie de la brigade.

Enfin, dans l'épisode d'ITC diffusé mardi 28 mars, Solal déplore l'absence de portable : il pense faire une crise d'angoisse. La cause ? Il a rencontré une fille sur Instagram avec qui il avait une discussion suivie. Il a peur que la fille l'oublie. Un peu plus tard, Axel et lui vont voir Souleymane sous un faux prétexte et lui demande son téléphone. Solal découvre que la fille qu'il a dragué ne veut plus la voir. Lionel et Tom viennent voir Rose pour lui demander de redonner les téléphones portables. Elle est d'accord ! Souleymane les retrouve et reprend son téléphone.