Ici tout commence du 31 mars 2023 : Teyssier face à la vérité, Zacharie réengagé (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 633 d'Ici tout commence du vendredi 31 mars 2023, face aux aveux de Clotilde, Emmanuel négocie sa réélection. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 633 d'Ici tout commence du vendredi 31 mars, Emmanuel révèle à sa famille que c'est Enzo qui a caché la cocaïne chez eux à la demande de Clotilde, il y a 5 ans. La cheffe Armand l'a ensuite fait changé d'identité et rentré à l'Institut. Emmanuel pense à porter plainte. De son côté, Enzo tente de s'excuser mais Teyssier ne veut rien entendre. A l'Institut, Clotilde aussi confie à Rose et Joachim de quoi elle est coupable. Pendant ce temps-là, Enzo dénonce Louis sur le groupe WhatsApp. Rose quant à elle, a choisi son camp : elle veut sauver sa soeur et envisage de donner sa voix à Emmanuel pour sa reconduction en tant que directeur. Ce dernier exige aussi la voix de Clotilde qui lui avoue que son père était au courant pour la drogue et l'a même encouragée à faire accuser Teyssier.

Laetitia retient Rose dans son bureau pour laisser Zacharie cuisiner une dernière fois. Dans l'épisode du vendredi 31 mars d'Ici tout commence, Rose se retrouve avec soi-disant tout un tas de dossiers à parapher avant 17h. En réalité, Zacharie, grâce à l'aide de Lionel, se retrouve à l'Atelier face à ses élèves. Il fait son mea culpa et leur explique qu'il souhait faire une dernière démonstration devant eux. Antoine, qui interrompt dans un premier temps le chef, accepte de le laisser finalement cuisiner. Au moment de la dégustation, Rose débarque et les élèves prennent la défense de Zacharie, qui s'excuse. Devant l'enthousiasme des apprentis cuisiniers, elle décide de réengager Zacharie.

Enfin, dans l'épisode d'ITC diffusé vendredi 31 mars sur TF1, après avoir dormi sur le canapé la nuit dernière, Lisandro n'arrive pas à parler à Anaïs de sa tromperie. Il apprend par texto que Deva ne pourra pas assurer le service du midi et Anaïs propose de la remplacer. Théo y va de son conseil : Lisandro ne devrait pas parler de son écart à sa petite amie. Mais Lisandro a une autre vision du couple, et face à l'insistance d'Anaïs, qui se doute de quelque chose, il lui avoue l'avoir trompée pendant sa tournée. Anaïs tombe des nues.