Ce personnage surprise se cache dans la série One Piece, et seuls certains fans l'ont vu depuis sa sortie

La série One Piece sur Netflix fourmille de détails et de clins d'oeil à destination des fans. Un personnage bien connu des adeptes du manga fait même une apparition, et il est très difficile à remarquer.

L'adaptation en prises de vues réelles du manga One Piece est disponible depuis le 31 août sur Netflix. Les néophytes ont pu découvrir le manga culte pour la première fois, tandis que les fans se sont replongés dans les aventures de Luffy et ses amis. Ces derniers ont pu profiter du visionnage pour se lancer dans une chasse aux trésors pour repérer les nombreux clins d'œil à l'oeuvre originale cachés dans les différents plans.

Les grands fans de One Piece ont ainsi cherché dans la série un personnage qui est culte pour les lecteurs : Pandaman, un personnage bizarre mi-homme mi-panda, qui apparaît depuis 20 ans dans le manga d'Eiichiro Oda. Et s'il est devenu aussi emblématique, c'est qu'il n'est jamais facile à trouver : depuis le chapitre 44 publié en 1998, le personnage se cache de manière aléatoire dans certaines cases des 105 tomes, souvent en fond et de manière très discrète, si bien qu'il faut le chercher pour réussir à le trouver.

Fidèle à l'esprit du manga d'Eiichiro Oda, la série de Netflix a logiquement caché Pandaman dans la première saison. Et bon courage pour le trouver au premier coup d'oeil, puisqu'il se trouve au détour d'un plan, en fond et surtout dans l'ombre ! Mais il n'a pas échappé au regard de CreamyAndrew, un utilisateur de Reddit qui a partagé sa trouvaille. Pandaman se cache ainsi dans l'épisode 4 de la saison 1, dans un plan à 33'40, à droite de Zorro qui sort d'un puits. Si vous voulez le trouver, il faut donc bien régler la luminosité de sa TV ! Alors, l'aviez-vous remarqué ?